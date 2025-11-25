Τη στιγμή που ο Άρης βιώνει την πιο δύσκολη σεζόν του, αγωνιστικά, επί εποχής Καρυπίδη, η επόμενη μέρα της ΠΑΕ και η διάδοχη κατάσταση στο ιδιοκτησιακό ενισχύεται όλο και περισσότερο ως κουβέντα.

Μία κουβέντα που έχει βάση καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι γίνονται επαφές για να υπάρξει μία νέα εποχή στο ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου. Ένα θέμα για το οποίο τοποθετήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (25/11) οι οργανωμένοι του Άρη στη διαδικτυακή τους εκπομπή, προχωρώντας σε αποκαλύψεις.

Οπως ανέφερε ο SUPER 3, ο μεγαλύτερος και πιο δυναμικός σύνδεσμος των «κιτρινόμαυρων», υπάρχει δισεκατομμυριούχος που εκδήλωσε μόνος του ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΠΑΕ, σημειώθηκε ότι έχει γίνει ήδη μία τηλεδιάσκεψη και ότι σύντομα θα χτυπήσει το τηλέφωνο του Θεόδωρου Καρυπίδη!

Ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα σχηματοποιηθει σε επίσημη πρόταση προς τον ιδιοκτήτη της ομάδας, αλλά υπάρχει η αισιοδοξία ότι αυτό θα γίνει στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Το κλίμα για τον Καρυπίδη είναι αρκετά βαρύ από τις αρχές της σεζόν και με απαρχή τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, με τους οργανωμένους να σημειώνουν ότι ο κύκλος του στην ομάδα έχει κλείσει.

Παράλληλα εξέφρασαν την στήριξή τους προς τον Μανόλο Χιμένεθ και απηύθυναν κάλεσμα στον κόσμο για μαζική παρουσία στο παιχνίδι του επόμενου Σαββάτου με την ΑΕΛ Novibet (29/11).