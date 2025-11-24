Ο Ολλανδός, που εκκινούσε από τη 2η θέση, εκμεταλλεύτηκε τη λάθος τοποθέτηση του Νόρις στην εσωτερική και πέρασε πρώτος στην έξοδο της 1ης στροφής. Ο Νόρις που έχασε την πορεία του, βρέθηκε από 1ος, 3ος, καθώς ο Ράσελ επίσης, μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το λάθος του και να ανέβει από 4ος, 2ος. Πιο πίσω, ο Πιάστρι δέχτηκε χτύπημα από τον Λόσον στην εσωτερική, αλλά περιέργως ο οδηγός της RB γλίτωσε χωρίς ποινή. Όλοι οι οδηγοί στις πρώτες σειρές εκκίνησαν με τη μέση γόμα. Πιο πίσω είδαμε και τη σκληρή και τη μαλακή γόμα.

Για παράδειγμα ο Αντονέλι εκκίνησε με τη μαλακή γόμα από την 17η θέση και στους δυο γύρους έβαλε τη σκληρή γόμα. Δεν χρειάστηκε άλλη αλλαγή, καθώς εντέλει τερμάτισε 3ος, μετά από 48 γύρους, μ’ αυτά τα ελαστικά. Ο Ράσελ με την άλλη Mercedes ήταν ο πρώτος από τους επικεφαλής που άλλαξε ελαστικά από μέση σε σκληρή γόμα στον 18ο γύρο. Καθώς είχε 32 γύρους να βγάλει μ’ αυτό το σετ, άρχισε τη διαχείριση με αποτέλεσμα ο Νόρις να τον φτάσει και να τον περάσει. Έτσι, η McLaren ανέβηκε στην 2η θέση. Ο Λεκλέρκ που εκκινούσε 9ος κατάφερε να περάσει τους Χάτζαρ και Σάινθ, αλλά και τον Πιάστρι στην πίστα. Δυστυχώς, για τον Μονεγάσκο η στρατηγική της Ferrari τον έριξε πάλι πίσω από τη McLaren του Αυστραλού. Ο Αντονέλι πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για πρόωρη εκκίνηση.

Στους τελευταίους γύρους ο Νόρις φάνηκε να χάνει μέρος της ταχύτητάς του, ως αποτέλεσμα τον πλησίασε σημαντικά ο Ράσελ. Ο τεχνικός έλεγχος στο parc ferme αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα αποκάλυψε εκτεταμένη φθορά στο κατώτατο σημείο αναφοράς – ένα ξύλο κόντρα πλακέ που πρέπει κατ’ ελάχιστο να διατηρεί πάχος 9mm – και των δύο μονοθεσίων της McLaren. O τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ ως όφειλε το μετέφερε στους αγωνοδίκες, οι οποίοι κάλεσαν την ομάδα και τους οδηγούς για απολογία. Από την ομάδα παρέστη ο αγωνιστικός διευθυντής Αντρέα Στέλλα. Αυτός ο κανονισμός οριοθετεί την ελάχιστη απόσταση του μονοθεσίου από το έδαφος. Αμφότερα τα μονοθέσια της πρωταθλήτριας ομάδας στους κατασκευαστές υπολείπονταν δεκάκις χιλιοστά από τη νομιμότητα.

Έτσι, η ομάδα της McLaren αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα του αγώνα με απόφαση των αγωνοδικών. Η McLaren έχει δικαίωμα έφεσης, αντ’ αυτού, όμως, εξέδωσε ανακοίνωση όπου ζητά συγνώμη από τους οδηγούς: «Μετά το Grand Prix του Λας Βέγκας, διαπιστώθηκε ότι παραβήκαμε το Άρθρο 3.5.9 των τεχνικών κανονισμών, το οποίο απαιτεί ελάχιστο πάχος πέλματος (skid thickness) 9 χιλιοστών. Το μονοθέσιο του Νόρις διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε τον κανονισμό κατά 0,12 χιλιοστά στο πίσω πέλμα ολίσθησης και το μονοθέσιο του Πιάστρι κατά 0,26 χιλιοστά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, και τα δύο μονοθέσια εμφάνισαν απροσδόκητα, υψηλά επίπεδα ταλάντωσης (porpoising), που δεν παρατηρήθηκαν στις περιόδους των ελεύθερων δοκιμών, γεγονός που οδήγησε σε υπερβολική επαφή με το έδαφος. Διερευνούμε τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς του μονοθεσίου, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης τυχαίας ζημιάς που υπέστησαν και τα δύο μονοθέσια, την οποία διαπιστώσαμε μετά τον αγώνα και που οδήγησε σε αύξηση της κίνησης του πατώματος. Όπως σημείωσε η FIA, η παράβαση ήταν ακούσια, δεν υπήρξε καμία σκόπιμη προσπάθεια παράκαμψης των κανονισμών και υπήρχαν επίσης ελαφρυντικά. Ζητούμε συγγνώμη από τον Λάντο και τον Όσκαρ για την απώλεια βαθμών σήμερα, σε μία κρίσιμη στιγμή για την πορεία τους στο πρωτάθλημα, μετά από τις δυνατές επιδόσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ως ομάδα, ζητούμε επίσης συγγνώμη από τους συνεργάτες και τους οπαδούς μας, των οποίων η υποστήριξη σημαίνει τόσα πολλά. Αν και αυτό το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, παραμένουμε πλήρως συγκεντρωμένοι στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν».