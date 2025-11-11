Μαρόκο… καλεί Χαμζά Μεντίλ, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ της πατρίδας του αριστερού φουλ μπακ του Αρη.

Η ιστοσελίδα AfricaFoot φέρνει τον Μεντίλ στο στόχαστρο της Ουιντάντ Κασαμπλάνκα, αναφέροντας ότι, «σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες μας που έλαβε το Africafoot, η Ουιντάντ βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τον διεθνή Μαροκινό Χάμζα Μεντίλ για την προσεχή χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Οι συζητήσεις μεταξύ του παίκτη, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, και της διοίκησης της προχωρούν καλά. Πηγές κοντά στο θέμα επιβεβαιώνουν ότι η αρχική επαφή χρονολογείται από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Μεντίλ αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Ουιντάντ, η οποία επιδιώκει να πάρει εμπειρία και ποιότητα στην αριστερή της πτέρυγα».

Ο Μεντίλ έχει περάσει και από τις ακαδημίες της συγκεκριμένης ομάδας. Το συμβόλαιό του με τον Άρη ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Αυτή τη στιγμή, πάντως, δεν προκύπτει κάτι όσον αφορά το μέλλον του ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στα πλάνα της ομάδας.