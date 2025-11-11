Οι “ασπρόμαυροι” επιχειρούν να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα και να θέσουν ισχυρές βάσεις συνεργασίας, ώστε το μεγάλο έργο να προχωρήσει επιτέλους από τα λόγια στην πράξη.

Η υπόθεση της Νέας Τούμπας μπαίνει ξανά στο προσκήνιο με φόντο τη νέα φάση των συζητήσεων ανάμεσα σε ΠΑΕ και Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μετά από μια περίοδο έντονης κινητικότητας στο παρασκήνιο και προσεκτικής μελέτης του κειμένου που είχε αποστείλει ο ΑΣ πριν από δύο εβδομάδες, η ΠΑΕ είναι πλέον έτοιμη να καταθέσει τη δική της – διορθωμένη και εμπλουτισμένη – εκδοχή του μνημονίου συνεργασίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η «ασπρόμαυρη» διοίκηση ολοκλήρωσε τη σύνταξη του εγγράφου που περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις, τις τροποποιήσεις και τις προτάσεις που θεωρεί απαραίτητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τελικό πλαίσιο συμφωνίας θα είναι λειτουργικό, ξεκάθαρο και αμοιβαία επωφελές.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια αντιπρόταση που δεν θέλει να ανατρέπει το βασικό πνεύμα του μνημονίου του ΑΣ, αλλά επιχειρεί να διορθώσει «γκρίζες ζώνες» και να αποσαφηνίσει κρίσιμα ζητήματα γύρω από τη χρήση του γηπέδου, τα οικονομικά δικαιώματα και τη διάρκεια της συμφωνίας.

Όπως προκύπτει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σκοπεύει να παραδώσει το διορθωμένο μνημόνιο στον Ερασιτέχνη αν όχι σήμερα σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες εντός της εβδομάδας, πιθανότατα μετά από απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών που αναμένεται ακόμη και σήμερα.

Στόχος είναι να οριστεί νέα συνάντηση εντός της εβδομάδας, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, ώστε να παρουσιαστούν αναλυτικά οι αλλαγές και να μπει η συζήτηση σε πιο ουσιαστική βάση.

Η πλευρά της ΠΑΕ επιδιώκει να υπάρξει συνεννόηση και ρεαλιστική πρόοδος, μακριά από εντάσεις και παρεξηγήσεις, ώστε να κλείσει οριστικά ένα ανοιχτό κεφάλαιο που έχει καθυστερήσει την προώθηση του μεγάλου έργου της Νέας Τούμπας. Οι λεπτομέρειες του μνημονίου αποδεικνύονται πιο σύνθετες από όσο φαίνονταν αρχικά και χρειάζεται δουλειά και συναινέση από την πλευρά του ΑΣ ΠΑΟΚ για να προχωρήσει αυτό το τεράστιο project για όλο τον οργανισμό.

Η ΠΑΕ, από τη δική της πλευρά, επιδιώκει ένα πλαίσιο που θα παρέχει σαφείς εγγυήσεις για την απρόσκοπτη χρήση και εκμετάλλευση της Νέας Τούμπας, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση του έργου.

Το προσεχές ραντεβού ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ αναμένεται, έτσι, να είναι κομβικής σημασίας, αφού θα κρίνει αν οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν κοινό τόπο και να προχωρήσουν με κοινή γραμμή προς τις αρμόδιες αρχές ή αν θα πάμε σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Μια θετική εξέλιξη θα ανοίξει τον δρόμο για τα επόμενα στάδια του πρότζεκτ, που περιλαμβάνουν τις τελικές εγκρίσεις, τα τεχνικά σχέδια και τις ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα του έργου. Μετά από μήνες αναμονής, όλα δείχνουν πως το ζήτημα της Νέας Τούμπας επιστρέφει – και αυτή τη φορά, με πραγματική προοπτική εξέλιξης.