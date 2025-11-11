Η Μεσήμβρια και η Σουρωτή μοιάζουν πιο… ήσυχες αυτές τις μέρες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει το ρόστερ του να “αδειάζει” προσωρινά, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ – σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες – έχουν αναχωρήσει για να ενσωματωθούν στις αποστολές των εθνικών ομάδων των χωρών τους, ενόψει των τελευταίων υποχρεώσεων του Νοεμβρίου.

Η Εθνική Ελλάδας, που ολοκληρώνει την προκριματική της πορεία στο Μουντιάλ 2026, έχει στις κλήσεις της τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον αμυντικό του ΠΑΟΚ να βρίσκεται και πάλι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα υποδεχθεί τη Σκωτία στις 15 Νοεμβρίου (21:45, «Γ. Καραϊσκάκης») και θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία στις 18 Νοεμβρίου.

Αντίθετα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα μπορέσει να δώσει το “παρών”, λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Από τους ξένους του «Δικεφάλου», ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνεχίζει να αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Σερβίας, η οποία έχει μπροστά της δύο κρίσιμα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ: απέναντι στην Αγγλία εκτός έδρας (13/11) και στη Λετονία εντός (16/11).

Στη Βουλγαρία, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ παραμένει αναντικατάστατος και θα αγωνιστεί τόσο στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τουρκία (15/11) όσο και στο εντός έδρας απέναντι στη Γεωργία (18/11).

Στην Εθνική Πολωνίας βρίσκεται ξανά ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εντός έδρας (14/11) και τη Μάλτα εκτός (17/11), σε δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν πολλά για τη θέση των Πολωνών στον όμιλο.

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, τέλος, ενισχύει τη Γεωργία στα παιχνίδια με την Ισπανία (εντός, 15/11) και τη Βουλγαρία (εκτός, 18/11), με την ομάδα του να συνεχίζει την προσπάθεια για μια αξιοπρεπή παρουσία στα προκριματικά.

Στο επίπεδο των Ελπίδων (U21), ο Δημήτρης Μοναστηρλής έχει κληθεί στην Εθνική Νέων για τα ματς με Γεωργία (14/11, «Απόστολος Νικολαΐδης») και Βόρεια Ιρλανδία (18/11, Λιβαδειά). Οι δύο αναμετρήσεις εντάσσονται στα προκριματικά του EURO U21 2025–27, και αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό τεστ για τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η απουσία τόσων διεθνών ίσως δυσκολεύει προσωρινά το έργο του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, ωστόσο αποτελεί και μια σαφή απόδειξη της αγωνιστικής προόδου και της διεθνούς αναγνώρισης που απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου τα τελευταία χρόνια.