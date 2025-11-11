Η μεταγραφική προετοιμασία του ΠΑΟΚ δεν σταματά ποτέ — και το ταξίδι στην Πορτογαλία το αποδεικνύει.

Αντιπροσωπεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Λισαβόνα, όπου διεξάγεται το νέο συνέδριο του TransferRoom, της διεθνούς πλατφόρμας που έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι σύλλογοι στην αγορά παικτών.

Τον Δικέφαλο του Βορρά εκπροσωπούν η Μαρία Γκοντράρεβα, ο Παντελής Θωμαρέης (Football Operations Manager) και ο Ματέο Σέρα, επικεφαλής του τμήματος scouting και μεταγραφών (Head of Recruitment).

Η παρουσία της Γκοντσάρεβα, μάλιστα, έχει διττό χαρακτήρα, καθώς εκτός από τη συμμετοχή της στο βασικό συνέδριο, θα λάβει μέρος και στο παράλληλο Finance Event που αφορά αποκλειστικά τους CEO ευρωπαϊκών συλλόγων, με θεματολογία γύρω από τις οικονομικές στρατηγικές και τις βιώσιμες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο.

Το TransferRoom αποτελεί μια διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα που φέρνει απευθείας σε επαφή συλλόγους από όλο τον κόσμο, επιτρέποντάς τους να διαπραγματεύονται μεταγραφές και δανεισμούς παικτών χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Σε πραγματικό χρόνο, κάθε ομάδα μπορεί να δει ποιοι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι, ποιοι αναζητούν δανεισμό, αλλά και να στείλει απευθείας προτάσεις σε άλλους συλλόγους.

Περισσότεροι από 800 σύλλογοι χρησιμοποιούν σήμερα το TransferRoom, ανάμεσά τους σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου – Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Γιουβέντους, Ίντερ, Μίλαν, Μονακό και δεκάδες ακόμη.

Για τις κορυφαίες ομάδες, η πλατφόρμα λειτουργεί συχνά ως εργαλείο διαχείρισης του ρόστερ, καθώς επιτρέπει την εύρεση προορισμών για δανεισμό νεαρών ή μη βασικών ποδοσφαιριστών. Για τις υπόλοιπες, αποτελεί πολύτιμη πηγή επαφών και ευκαιριών συνεργασίας.

Τα συνέδρια του TransferRoom λειτουργούν με δομημένα “speed meetings” διάρκειας 15-18 λεπτών, όπου οι εκπρόσωποι των συλλόγων ανταλλάσσουν πληροφορίες για παίκτες, αναλύουν προθέσεις αγοράς ή πώλησης και εξετάζουν πιθανά project συνεργασιών. Κάθε ομάδα δηλώνει εκ των προτέρων ποιοι σύλλογοι την ενδιαφέρουν, ώστε το πρόγραμμα να διαμορφωθεί με βάση τις προτεραιότητές της.

Για τον ΠΑΟΚ, η παρουσία στην Πορτογαλία δεν έχει απλώς τυπικό χαρακτήρα. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του κλαμπ να ενισχύσει το δίκτυο συνεργασιών του, να εντοπίσει νέες αγορές και να βρει λύσεις που θα προσφέρουν ευελιξία στο μεταγραφικό του σχεδιασμό. Στόχος είναι ο Δικέφαλος να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να παραμείνει ανταγωνιστικός, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς.

Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στην ομάδα, το TransferRoom έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για το τμήμα scouting, καθώς επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να αποκτά εικόνα για προφίλ παικτών που δεν εμφανίζονται στα κλασικά μεταγραφικά κανάλια, αλλά και να συνομιλεί απευθείας με ομάδες που διαθέτουν παίκτες κατάλληλους για τις ανάγκες του.

Η παρουσία στη Λισαβόνα, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια «εμφάνιση» σε ένα διεθνές event, αλλά ένα ακόμη βήμα προς τη σύγχρονη, επαγγελματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού project του ΠΑΟΚ, με γνώμονα τη γνώση, τη διασύνδεση και την έγκαιρη αξιολόγηση των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά.