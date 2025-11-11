Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague, υποδεχόμενος την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Ζαλγκίρις, στο ΣΕΦ την Τετάρτη (12/11, 21:15), και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν κρύβει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν αντιμέτωποι με σκληρό, physical μπάσκετ.

«Να περιμένετε ένα παιχνίδι με πολλές επαφές, σκληρό, όπως απαιτεί η Ζάλγκιρις. Αν δεν ακολουθήσεις αυτόν τον ρυθμό, θα έχεις πρόβλημα», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός κατά τη διάρκεια της media day.

Ο 60χρονος κόουτς μίλησε επίσης για την κατάσταση του Κίναν Έβανς και την απουσία του Φρανκ Νιλικίνα. «Δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω αμέσως. Σχεδιάζαμε πιο προοδευτική ένταξη με τον Προμηθέα και μετά στη EuroLeague. Όμως, λόγω του τραυματισμού του Νιλικίνα, ο Έβανς θα είναι στην 12άδα. Ανάλογα με την εξέλιξη του ματς θα παίξει ή όχι. Είναι χαρούμενος από το ντεμπούτο του, δουλεύει καλά και είναι πολύτιμο μέλος της ομάδας», επισήμανε.

Παράλληλα ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε και για τον πρώην παίκτη του, Μόουζες Ράιτ, ο οποίος εντυπωσιάζεις με τις φετινές του εμφανίσεις στη Ζαλγκίρις. «Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά, θα έχει 15 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Έχει καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του. Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του. Χαιρόμαστε πολύ που έχει βρει ένα περιβάλλον όπου παίζει καλά εκεί».

Τέλος, για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Μπαρτζώκας ήταν σαφής: «Είναι ο βασικός playmaker της Ζάλγκιρις, παίζει με ταχύτητα και αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αμυνθείς σκληρά, να μείνεις πιστός στο πλάνο σου. Έχει καθοριστική επίδραση στις μεγάλες νίκες της ομάδας του».

Το «ΣΕΦ» ετοιμάζεται για μία ακόμα «μάχη» του Ολυμπιακού, στην προσπάθεια των «Πειραιωτών» να βρεθούν στην κορυφή της EuroLeague. Ωστόσο, η Ζαλγκίρις, μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι, σε μία αναμέτρηση που κρύβει πολλές παγίδες για τους «ερυθρόλευκους». Την ίδια ώρα, ο κόσμος θα δώσει τη δική του ώθηση στην ομάδα, στην επιστροφή του Μόουζες Ράιτ στον Πειραιά!