Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης για την έναρξη της «διαβολοβδομάδας» στη EuroLeague. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μιλώντας για το παιχνίδι, υπογράμμισε τη σημασία της σωστής προετοιμασίας:

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Για το παιχνίδι κόντρα στη Ζάλγκιρις: «Παίζουν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια σκληρή μάχη σε ένα ματς υψηλού επιπέδου. Ετοιμαζόμαστε ψυχικά, σωματικά και θα προσπαθήσουμε να πανηγυρίσουμε ακόμη μία νίκη στην έδρα μας. Η Ζαλγκίρις είναι μία ομάδα που έχει πάρει πολλές νίκες, οπότε είναι ένα μεγάλο ματς για να ξεκινήσει μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».

Για την επιστροφή του Έβανς: «Φέρνει ένα άλλο επίπεδο στο παιχνίδι της ομάδας. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Είναι ακόμη η αρχή για εκείνον. Δίνει μία άλλη δυναμική στα γκαρντ. Αν έχει σταθερότητα στην πορεία θα είναι ένα πολύτιμο κομμάτι για εμάς. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα παραμείνει υγιής και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα».

Για την προσωπική του απόδοση: «Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό που χρειάζεται είναι η σταθερότητα. Θα πρέπει να παραμείνω συνεπής, να έχω την ίδια συγκέντρωση, να δουλεύω το ίδιο, την ίδια ρουτίνα και να συνεχίζω να παίζω σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Έχει γίνει μία καλή αρχή, αλλά το σημαντικό είναι η σταθερότητα σε όλο αυτό».

Για το μήνυμα προς τον Μόουζες Ράιτ και τον Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος: «Ο Μόουζες παίζει πάρα πολύ καλά φέτος, αλλά όταν βρεθούμε στο πάρκε όλοι είμαστε ανταγωνιστικοί ανεξάρτητα από το ποιος είναι απέναντί μας. Ελπίζω ο Γκος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, δεδομένου ότι είναι τραυματίας. Υπάρχει μόνο αγάπη και θετική διάθεση προς τα παιδιά, όμως στο παρκέ είμαστε αντίπαλοι».