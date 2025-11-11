Ξεκινά τη Τετάρτη η τρίτη διακυβερνητική σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου και στο τραπέζι των συζητήσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη βρίσκονται 10 τομείς πάνω στους οποίους θα δρομολογηθεί πλήρης συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

Στόχος της διακυβερνητικής συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, που θεσμοθετήθηκε το 2023 από τον Κυριακο Μητσοτακη και τον Νίκο Χριστοδουλιδη, είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική.

Εκεί, όπως λένε από την κυβέρνηση, ο συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας «είναι διαρκής».

Στο τετ α τετ Κυριακου Μητσοτακη και Νίκου Χριστοδουλιδη θα συζητηθούν το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και η ανάληψη καθηκόντων από την Κύπρο της κυλιόμενης προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν και τα ενεργειακά (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου GSI).

Κυβερνητικές πηγές λένε ότι ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τον Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα.

Οι ατζέντες

Στη διάρκεια της διακυβερνητικής στο Μέγαρο Μαξίμου οι αρμόδιοι υπουργοί θα ανοίξουν τις εξής ατζέντες:

Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική.

Επιδιώκονται, όπως λένε οι δύο πλευρές, η ανάληψη δράσεων, η εντατικοποίηση της συνεργασίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.