Ποιος είναι ο ηγέτης; Ποια χαρακτηριστικά και ποιες ανάγκες τον καθιστούν σημείο αναφοράς κάθε εποχής; Το MEGA Stories ιχνηλατεί στην ελληνική ιστορία, ανατρέχει σε γνωστά, αλλά και σε αφώτιστα ή ακόμα και θολά στιγμιότυπά της και αναζητά τα πρόσωπα, τα χαρακτηριστικά και τις μεταμορφώσεις των ηγετικών μορφών μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Από τον θεμελιωτή του ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, έως τον οραματιστή Χαρίλαο Τρικούπη και από τον εκσυγχρονιστή Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πολιτικό που διεύρυνε και ανασχεδίασε τα σύνορα της επικράτειας, έως τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, τους δύο ηγέτες που σημάδεψαν τη νεότερη πολιτική ιστορία και τη Μεταπολίτευση, η εκπομπή ερευνά τις στιγμές, τις αποφάσεις και τις προσωπικότητες που καθόρισαν το συλλογικό μας πεπρωμένο.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος σε ελληνικές κυβερνήσεις, υπουργός καθώς και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Τάσος Γιαννίτσης και ο Τηλέμαχος Χυτήρης, που έζησαν, συνεργάστηκαν και διαμορφώθηκαν πλάι σε ηγέτες, διαγράφοντας τη δική τους σημαντική πολιτική διαδρομή, αφηγούνται στη Δώρα Αναγνωστοπούλου τα στιγμιότυπα και τις ζυμώσεις που οδήγησαν σε κρίσιμες αποφάσεις. Επιστήμονες που μελετούν συστηματικά την πολιτική ιστορία του τόπου, όπως ο διευθυντής του Κέντρου Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού, Σωτήρης Ριζάς, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος και ο αναλυτής κοινωνικών και εκλογικών ερευνών Στράτος Φαναράς αναλύουν ποια είναι τελικά εκείνα τα στοιχεία, που εκκολάπτουν έναν πολιτικό σε ηγέτη.

Σε μια περίοδο που αυταρχικοί και λαϊκιστές ηγέτες μοιάζουν να κερδίζουν έδαφος με ρητορείες ή και αφορισμούς, το MEGA Stories αναζητά το περίφημο χάρισμα, που συνδέει εμβληματικές ηγετικές προσωπικότητες, ερευνά τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην ανάδειξη νέων πολιτικών προσώπων και σκιαγραφεί το προφίλ του ηγέτη του όχι μακρινού μέλλοντος. Άραγε ο επόμενος μεγάλος ηγέτης θα γεννηθεί από τα σπλάχνα της AI;

φ

Παρουσίαση-Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Αλεξάνδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: Νo Names Filming team

Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή

Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου

«MEGA STORIES» ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00

#MegaStories