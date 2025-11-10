Δεν περίμενε κανένας το χθεσινό 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης για να φτάσει στο συμπέρασμα ότι ο Άρης διανύει μία προβληματική χρονιά.

Μετά από δέκα αγωνιστικές, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας, με 13 βαθμούς και δίχως εκείνη την εικόνα που θα υποστήριζε τη διεκδίκηση του στόχου της 4άδας.

Ο Άρης δεν έχει συλλέξει ούτε τους μισούς βαθμούς από τους 30 διαθέσιμους μέχρι στιγμής. Έξι να κερδίσει έξι αγωνιστικές, έχει απωλέσει δέκα βαθμούς με ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή από κάτω του στον βαθμολογικό πίνακα.

Μία πορεία που ούτε ο πιο απαισιόδοξος φίλος της ομάδας σκεφτόταν στο ξεκίνημα της σεζόν, ακόμα και μετά τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα.

Είναι το χειρότερο ξεκίνημα του Άρη επί εποχής Καρυπίδη και… χτυπάει πολύ πιο άσχημα στο μάτι εάν γίνει μία εύκολη σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση της ομάδας στις πρώτες δέκα αγωνιστικές της περσινής σεζόν.

Τότε, ο Άρης δεν ήταν απλά σε καλύτερη φάση αλλά φιγούραρε στην κορυφή της βαθμολογίας με 21 βαθμούς! Οκτώ περισσότερους από φέτος και έξι θέσεις πιο πάνω. Εκεί, έφτασε μέσα από δέκα αγώνες στους οποίους κέρδισε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων, μαζί με μία ισοπαλία στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Και η περσινή χρονιά βέβαια δεν εξελίχθηκε ιδανικά ως προς τον στόχο της 4άδας. Ξεκίνησε όμως πολύ καλύτερα από τη φετινή, στην οποία ο Άρης έχει χάσει ήδη πολύτιμο έδαφος και μπροστά του… απλώνονται πολύ δύσκολα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Πολλά ντέρμπι μέσα από τα οποία η ομάδα καλείται… επιτέλους να βγάλει αντίδραση και να «στρώσει» τη βαθμολογική κατάστασή τής.