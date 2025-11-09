Με ελαφρύ φρεσκάρισμα επιθετικά ξεκινάει τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ στη σημερινή αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ολιμπίου Μορουτσάν επιστρέφει στο βασικό σχήμα και παίρνει τη θέση του Φρέντρικ Γένσεν, που έμεινε εκτός αποστολής, στα δεξιά της επίθεσης. Νέο πρόσωπο και ο Σωκράτης Διούδης κάτω από τα δοκάρια.

Οσον αφορά την υπόλοιπη ενδεκάδα, δεν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης – Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο – Μόντσου, Ράτσιτς – Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Σίστο – Μορόν

Στον πάγκο οι: Aθανασιάδης, Αλφαρελά, Φρίντεκ, Πέρεθ, Ντούντου, Νινγκ, Μάικιτς, Παναγίδης, Ρόουζ, Γιαννιώτας