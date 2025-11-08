Με τις γνωστές επιστροφές και τις αναμενόμενες απουσίες ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου επανέρχονται στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, με τον πρώτο μάλιστα να διεκδικεί και θέση στο αρχικό σχήμα.

Αντιθέτως, Φαμπιάνο, Δώνης, Μισεουί, Καντεβέρε, Μεντίλ παραμένουν στο ιατρικό δελτίο και έμειναν εκτός για το παιχνίδι κόντρα στους Αρκάδες.

Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι: Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Frydek, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Dudu Rodrigues, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.