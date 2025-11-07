Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει ξεκινήσει τον κύκλο των δοκιμών ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης από χθες και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλό του ότι η νίκη την επόμενη Κυριακή είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.

Μία εβδομάδα που… έφερε στα χέρια του Ισπανού τους Διούδη, Φρίντεκ και Ντούντου, περιορίζοντας τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών.

Οι τρεις αυτοί παίκτες προσθέτουν νέες επιλογές, αν και δεν είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν καθοριστικά τα σχέδια του προπονητή. Εξαίρεση αποτελεί ο Διούδης, ο οποίος έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια στο παιχνίδι της Κυριακής (09/11).

Από τις πρώτες δοκιμές, ο Χιμένεθ δείχνει πρόθεση να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ενδεκάδα που παρέταξε απέναντι στον Ολυμπιακό. Στη λογική του, το σχήμα του «Καραϊσκάκης» λειτούργησε ικανοποιητικά, παρά την ήττα, με την ομάδα να παρουσιάζει αρκετά θετικά στοιχεία.

Στην άμυνα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές, πέρα από την ενδεχόμενη εναλλαγή των πλάγιων μπακ — με τον Τεχέρο πιθανό να μετατοπίζεται αριστερά και τον Φαντιγκά δεξιά. Η μεσαία γραμμή δύσκολα θα διαφοροποιηθεί, ενώ η τριάδα πίσω από τον Μορόν θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Χιμένεθ σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Μορουτσάν, ώστε η ομάδα να αποκτήσει περισσότερη δημιουργία επιθετικά. Ο Ρουμάνος μπορεί να αγωνιστεί είτε ως «δεκάρι» είτε στα άκρα, όπου ο Γένσεν συνεχίζει να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια πρώτη εικόνα και όχι για οριστικές αποφάσεις, καθώς απομένει ακόμη μία προπόνηση μέχρι το ματς κόντρα στους Αρκάδες.