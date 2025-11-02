Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, 65 ετών, φέρεται να ετοιμάζεται να μετακομίσει σε μια πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, μέσα στο υπερπολυτελές και αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα Sea Palace του Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με τη Mail on Sunday.

Η έπαυλη, που βρίσκεται δίπλα στο αρχηγείο του ναυτικού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανήκει στο οχυρωμένο κτήμα της βασιλικής οικογένειας των Εμιράτων και προσφέρθηκε στον Άντριου από τον πρόεδρο, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν — έναν παλιό του συμμαθητή από το σχολείο Gordonstoun.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο σεΐχης φέρεται να διέταξε πλήρη ανακαίνιση της βίλας, με στόχο να συνδυαστεί η παραδοσιακή βασιλική αισθητική με ένα πιο «νεανικό» και μοντέρνο ύφος. Οι σχεδιαστές επέλεξαν μαρμάρινες επιφάνειες, έντονα χρώματα και επιβλητικά φωτιστικά, για να δώσουν νέα πνοή στο ακίνητο.

Τι περιλαμβάνει η πολυτελής βίλα

Η κατοικία περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια, ιδιωτικό κινηματογράφο, εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο — προσφέροντας στον πρώην πρίγκιπα μια ζωή πολυτελούς απομόνωσης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το Sea Palace, που χτίστηκε τον 18ο αιώνα ως παρατηρητήριο για την άμυνα ενάντια σε θαλάσσιους επιδρομείς, έχει φιλοξενήσει και στο παρελθόν τον Άντριου και τις κόρες του. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν διευκρινίσει πως η χρήση της βίλας δεν συνιστά δωρεά, αλλά προσωρινή φιλοξενία.