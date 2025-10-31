Μετά τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί του Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας, οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώνονται στην επόμενη πρόκληση της Stoiximan Super League, απέναντι στον Άρη. Ο αγώνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν να συνεχίσουν τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις . Η αναμέτρηση θα είναι καθοριστική, αφού έρχεται μετά τη νίκη με τον Βόλο και πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας για το Champions League με την Αϊντχόφεν.

Ο Βάσκος τεχνικός, ωστόσο, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και θα απουσιάσει για το ματς με τον Άρη. Η απουσία του Αργεντίνου μέσου αποτελεί πλήγμα για την ομάδα, καθώς ο Έσε αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα «εργαλεία» στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, με την παρουσία του στο κέντρο να είναι πάντα καθοριστική.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Άρη είναι η εξής, όπως έκανε γνωστή η ΠΑΕ μέσω ανάρτησής της στα social media.