Ανησυχία επικρατεί στον Ολυμπιακό για τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από την προπόνηση της Πέμπτης. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν κάνουν λόγο για κάτι σοβαρό, η συμμετοχή του Αργεντινού μέσου στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη παραμένει αμφίβολη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο, θα αποφασίσουν μετά την τελευταία προπόνηση αν θα τον συμπεριλάβουν στην αποστολή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Έσε δεν θα αγωνιστεί στο ματς του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν την ερχόμενη Τρίτη (4/11) για το Champions League, καθώς εκτίει ποινή τιμωρίας από την αποβολή του στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Για τον αγώνα με τον Άρη, ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται σοβαρά να προφυλάξει τον παίκτη, ώστε να τον έχει πλήρως έτοιμο για τα επόμενα παιχνίδια.

Αν τελικά ο Έσε δεν είναι έτοιμος, ο Χρήστος Μουζακίτης είναι το φαβορί για να καλύψει τη θέση του, καθώς είχε εντυπωσιακή εμφάνιση στο ματς με τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Δείτε το vidcast των ΝΕΩΝ "Στα Σχοινιά"
Τελευταία Νέα