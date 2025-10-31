Ανησυχία επικρατεί στον Ολυμπιακό για τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από την προπόνηση της Πέμπτης. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν κάνουν λόγο για κάτι σοβαρό, η συμμετοχή του Αργεντινού μέσου στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη παραμένει αμφίβολη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο, θα αποφασίσουν μετά την τελευταία προπόνηση αν θα τον συμπεριλάβουν στην αποστολή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Έσε δεν θα αγωνιστεί στο ματς του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν την ερχόμενη Τρίτη (4/11) για το Champions League, καθώς εκτίει ποινή τιμωρίας από την αποβολή του στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Για τον αγώνα με τον Άρη, ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται σοβαρά να προφυλάξει τον παίκτη, ώστε να τον έχει πλήρως έτοιμο για τα επόμενα παιχνίδια.

Αν τελικά ο Έσε δεν είναι έτοιμος, ο Χρήστος Μουζακίτης είναι το φαβορί για να καλύψει τη θέση του, καθώς είχε εντυπωσιακή εμφάνιση στο ματς με τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας.