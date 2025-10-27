Σοκ προκάλεσε στο Μεξικό η είδηση του θανάτου ενός οπαδού της Κρους Ασούλ μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Μοντερέι για την 15η αγωνιστική της Liga MX. Ο φίλαθλος, γνωστός ως Ροδρίγο Μονδραγόν, έχασε τη ζωή του έξω από το στάδιο Ολίμπικο Ουνιβερσιτάριο, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μονδραγόν φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από μέλη της ασφάλειας του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού (UNAM), όταν προσπάθησαν να τον συλλάβουν μετά το τέλος του αγώνα. Λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Το Πανεπιστήμιο, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανάλυσης, Προστασίας και Ασφάλειας, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε στο προσωπικό ασφαλείας και κατέρρευσε κατά τη μεταφορά του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, τέσσερα άτομα βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ η Κρους Ασούλ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα για το τραγικό περιστατικό.