Έχουν περάσει σχεδόν δεκαοκτώ μήνες από τότε που είδαμε για πρώτη φορά τη Skoda Epiq – ένα νέο entry-level ηλεκτρικό μοντέλο – με την Skoda να το χαρακτηρίζει ως «Design Study» που παρουσιάζει τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση «Modern Solid».

Τώρα, στο Μόναχο παρουσιάστηκε το νέο Skoda Epiq Concept, το οποίο δείχνει σχεδόν έτοιμο για παραγωγή και αποκαλύπτει ξεκάθαρα το πώς σκοπεύει η Skoda να τοποθετηθεί απέναντι στα άλλα entry-level EV του Ομίλου VW.

Το Epiq διαθέτει τη μάσκα «Tech-Deck» της Skoda, φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα Τ, στιβαρούς προφυλακτήρες με γκρι λεπτομέρειες στο κάτω μέρος, και δείχνει σαν πραγματικό «αστικό μαχητή». Στις φωτογραφίες μοιάζει μεγαλύτερο από το μήκος των 4,1 μέτρων, υποσχόμενο πέντε θέσεις και αξιοπρεπή χώρο αποσκευών.

Η Skoda δεν έχει δώσει ακόμη εικόνες από το εσωτερικό, αλλά αναφέρει ότι θα προσφέρει την παραδοσιακή πρακτικότητα της μάρκας, με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, γάντζους για τσάντες, ιμάντες συγκράτησης και κρυφούς χώρους κάτω από το πάτωμα. Το σαλόνι θα έχει μινιμαλιστική αλλά λειτουργική σχεδίαση, με φυσικά κουμπιά, ασύρματη φόρτιση κινητού και απτικούς διακόπτες.

Η βάση του Epiq είναι η ίδια MEB Entry πλατφόρμα που χρησιμοποιείται και σε άλλα μικρά EV του Ομίλου VW – όπως το νέο ID. Polo. Η Skoda υπόσχεται αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα (WLTP), χωρίς ακόμη να έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα μηχανικά μέρη. Ωστόσο, αναμένεται να διατίθεται με μπαταρίες 38 kWh ή 56 kWh, που θα τροφοδοτούν έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης περίπου 200 ίππων.

Ο CEO της Skoda Auto, Klaus Zellmer, δήλωσε: «Το Epiq δείχνει ξεκάθαρα το επόμενο βήμα στη δυναμική ηλεκτρική οικογένεια της Škoda. Ενσαρκώνει την ουσία της μάρκας: μοντέρνο και στιβαρό design, ευρύχωρο εσωτερικό σε compact διαστάσεις, εύχρηστες και διαισθητικές ψηφιακές διεπαφές και έξυπνες λεπτομέρειες που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία – και πάνω από όλα – σε ελκυστική τιμή. Με το Epiq, κάνουμε ακόμη ένα βήμα για να γίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρακτική και δελεαστική επιλογή για την καθημερινή οδήγηση».

Η διάθεση του μοντέλου αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, με τιμές αντίστοιχες του θερμικού Kamiq, δηλαδή περίπου από 41.000 ευρώ.