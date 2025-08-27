Αν μπορούσα θα έκανα απλά αναδημοσίευση το blog της 13ης Αυγούστου, αυτό πριν από τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δε θα άλλαζα όχι λέξη, αλλά ούτε σημείο στίξης!

Έγραφα τότε: «Προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο τρόπος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η ΑΕΚ να πάρει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, είτε στα 90’, είτε στα 120’, είτε ακόμα και στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Δεν με απασχολεί αν θα είναι νίκη με 3-0 ή με… 0,5-0. Φτάνει να γίνει το επόμενο βήμα…».

Στο ποδόσφαιρο μία έκπληξη και μία «βόμβα» μπορεί να σε εκτοξεύσει ή να σε τελειώσει. Η περσινή «βόμβα» που έσκασε μέσα στα χέρια της ΑΕΚ, από τη Νόα ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε τεράστια δεινά στον «Δικέφαλο».

Η σημασία της πρόκρισης για την ΑΕΚ είναι τεράστια. Θα έχει πολλά οφέλη αν καταφέρει να ρίξει στο καναβάτσο την Άντερλεχτ. Ο αποκλεισμός δυστυχώς θα προκαλέσει άλλα ζητήματα, έστω και αν θα… χωνευτεί (αναγκαστικά και μη) διότι δε θα έχει έρθει από ένα… χωριό!

Το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μόνο ένα. Τι προσδοκίες έχεις από την ομάδα σου. Ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι φιλοδοξίες σου. Μπορεί να κάνεις ένα τρομερό παιχνίδι, η μπάλα να μην πηγαίνει μέσα με τίποτα και να την πατήσεις. Μπορεί να κάνεις ένα άθλιο ματς, να δεις τον ουρανό και τα άστρα από τον αντίπαλο, αλλά παρόλα αυτά να καταφέρεις αν είσαι τυχερός να περάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις όμως πρέπει να αξιολογήσεις τα πραγματικά δεδομένα και όχι να κρύψεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ούτε να ρίξεις αλλού τις ευθύνες.

Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά για να μη μιλάμε θεωρητικά, υπάρχουν στο φετινό Champions League δύο παραδείγματα τα οποία είναι άξια αναφοράς. Η Πάφος και η Σέλτικ, ή μάλλον η Καϊράτ!

Η κυπριακή ομάδα κατάφερε και πέταξε εκτός την πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελ Αβίβ με ισοπαλία εντός έδρας και «διπλό» στη ρεβάνς, απέκλεισε την πρωταθλήτρια Ουκρανίας Ντινάμο Κιέβου και το έκανε εμφατικά με δύο νίκες και πέταξε εκτός της League Phase τον Ερυθρό Αστέρα με «διπλό» στο Βελιγράδι και με γκολ ισοφάρισης – πρόκρισης στο 89’ της ρεβάνς! Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις προκρίσεις με αντιπάλους ξεκάθαρα πιο «δυνατούς».

Η χρηματιστηριακή αξία της Πάφου ανέρχεται στα 20,85 εκατ. ευρώ! Οι Ισραηλινοί από την άλλη έχουν 30,03 εκατ. ευρώ! Οι Ουκρανοί σύμφωνα με τον transfermarkt «αξίζουν» 88,9 εκατ. ευρώ και οι Σέρβοι 79,2 εκατ. ευρώ! Έστω και αν το υπολογίσει κάποιος πολύ… χοντρικά η Πάφος απέκλεισε τρεις ομάδες που από οικονομικής άποψης είναι η μέρα με τη νύχτα με την ίδια.

Θέλετε να μιλήσουμε για την Καϊράτ; Νούμερο 266 στην κατάταξη της UEFA με μόλις 5.500 βαθμούς! Όχι τρεις, αλλά τέσσερις (4) προκρίσεις υπέρβασης έκανε! Άφησε εκτός Champions League την Ολύμπια Λιουμπλιάνας, με ισοπαλία εκτός έδρας και άνετη νίκη στο Καζακστάν! Στη συνέχεια απέκλεισε την πρωταθλήτρια Φινλανδίας με τρομερή ανατροπή από την ήττα 2-0 στο πρώτο ματς εκτός έδρας στο 3-0 στο γήπεδό της.

Δε σταμάτησε όμως εκεί. Επικράτησε με 1-0 της πρωταθλήτριας Σλόβαν Μπρατισλάβας στην έδρα της, ηττήθηκε με το ίδιο σκορ (με πέναλτι στο 90’) στη Σλοβενία, πήγε το ματς στην παράταση και στα πέναλτι και πανηγύρισε την πρόκριση! Κανένας δεν πίστευε ότι θα έκανε την απόλυτη υπέρβαση. Ούτε καν μετά το 0-0 με τη Σέλτικ στη Γλασκώβη. Την έκανε όμως! 0-0 στα 120’ και πρόκριση εκ νέου στα πέναλτι!

Φέτος θα ζήσουν το όνειρό τους. Δεν έχει σημασία ο τρόπος, αλλά ο στόχος. Αυτό ακριβώς ισχύει και για την ΑΕΚ.