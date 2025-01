Η 1η Ιανουαρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από την έλευση του νέου χρόνου σηματοδοτεί και το πέρασμα στη δημόσια ιδιοκτησία όλων εκείνων των έργων των οποίων η προστασία από τα πνευματικά δικαιώματα ολοκληρώθηκε. Το copyright χιλιάδων ταινιών, τραγουδιών και βιβλίων λήγει το 2025, ύστερα από 95 χρόνια, με αποτέλεσμα να θεωρούνται πλέον δημόσια περιουσία και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια ή καταβολή αντιτίμου.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ελεύθερου πλέον πολιτιστικού αγαθού είναι ο Τεντέν και ο σκύλος του, Μιλού. Ο μαχητικός ρεπόρτερ από τη διάσημη σειρά κόμικς του Ερζέ μαζί με το πιστό του κατοικίδιο από την προσεχή Τετάρτη θα είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες δημόσια ιδιοκτησία. Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όπου η φιγούρα προστατεύεται έως το 2054, αφού οι κανόνες του copyright επεκτείνονται στα 70 χρόνια μέχρι τον θάνατο του δημιουργού του έργου. Αντίστοιχη μοίρα περιμένει και τον Ποπάι. Ο χαρακτήρας που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σαν κόμικ στριπ στις 17 Ιανουαρίου 1929 στο Thimble Theatre των εκδόσεων King Features Syndicate με τη χαρακτηριστική στολή ναύτη, τα γυμνασμένα χέρια και την πίπα στο στόμα θα μπορεί από το 2025 να αποκτήσει νέες περιπέτειες χωρίς περιορισμούς. Βέβαια, η απελευθέρωση των δικαιωμάτων τόσο του Ποπάι όσο και του Τεντέν αφορά τα σκίτσα που πρωτοεμφανίστηκαν το 1929, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είχαν τότε και όχι με όσα απέκτησαν στην πορεία.

Ταινίες, μουσική

Σε αντίστοιχο πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου λήγει η προστασία για αρκετές φιγούρες του «Μίκι Μάους», μεταξύ των οποίων και του φιλμ «The Karnival Kid» όπου μιλάει για πρώτη φορά. Μένοντας στον κινηματογράφο, χωρίς copyright θα είναι στο εξής οι πρώτες ομιλούσες ταινίες «Blackmail» του Αλφρεντ Χίτσκοκ, «The Black Watch» του Τζον Φορντ και «Dynamite» Σέσιλ Μπι Ντε Μιλ. Στα βιβλία, δημόσια ιδιοκτησία θα είναι το «Αποχαιρετισμός στα όπλα» του Ερνεστ Χεμινγκγουέι, η πρώτη αγγλική μετάφραση του «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» του Εριχ Μαρία Ρεμάρκ και «Το μυστήριο των επτά ρολογιών» της Αγκαθα Κρίστι. Από τη μουσική, το τραγούδι «Singin’ in the Rain» του Αρθουρ Φριντ από την ταινία «The Hollywood Revenue», το «An American in Paris» του Τζορτζ Γκέρσουιν και «Bolero» του Μορίς Ραβέλ περνούν στον κατάλογο ελεύθερης κτήσης. Εκεί, από την Τετάρτη θα είναι επίσης και οι ηχογραφήσεις των κομματιών «Rhapsody in Blue» του Τζορτζ Γκέρσουιν και «Everybody Loves My Baby, but My Baby Don’t Love Nobody but Me» των Λούις Αρμστρονγκ και Κλάρενς Γουίλιαμς.