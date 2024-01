Όλα έδειχναν πως εύκολα ή δύσκολα, η Νιούκαστλ θα αποδεχθεί την πρόταση της Μπάγερν Μονάχου για τον Κίεραν Τρίπιερ, αλλά τελικά έγινε η μεγάλη ανατροπή και ο Άγγλος μένει στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Τις τελευταίες ώρες, γινόταν λόγος για δεύτερη πρόταση της Μπάγερν για τον Τρίπιερ, η οποία θα γινόταν αποδεκτή, αφού κάλυπτε και τις δύο προϋποθέσεις που είχε θέσει η Νιούκαστλ για να ολοκληρωθεί το deal. Αυτές ήταν η πρόταση των Γερμανών να είναι για κανονική μεταγραφή και να ανεβάσουν την προσφορά τους στα 15 εκατομμύρια. Κάτι που έγινε…

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, θα λάβουν τέλος. «Αποχωρεί η Μπάγερν από τη διαδικασία, μένει – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – στη Νιούκαστλ και το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» ο Τρίπιερ», αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία.

🚨Excl. News #Trippier: FC Bayern is now close to withdrawing from the negotiations!

⚠️ After new internal discussions this morning, Bayern currently do not plan to submit a new offer ✔️

➡️ Bayern bosses are unwilling to pay any price and they don’t want to do anything… pic.twitter.com/ofIJRnslce

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 24, 2024