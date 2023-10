Ο Σαχάρ μπεν Σέλα, ένας από τους επιζώντες της επίθεσης μαχητών της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ με τουλάχιστον 260 νεκρούς, μοιράστηκε όλα όσα έζησε από τη φρικτή επίθεση καθώς αναρρώνει σε νοσοκομείο.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι Ν12, ο Σαχάρ περιέγραψε πώς μια ομάδα μαχητών της Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον των παρευρισκόμενων στο μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σταμάτησαν τη μουσική, μας είπαν ότι υπήρχαν σειρήνες έκτακτης ανάγκης και μετά από λίγα λεπτά, οι παραγωγοί του πάρτι φώναξαν πως υπήρχαν τρομοκράτες» λέει ο Σαχάρ.

Ο νεαρός πρόσθεσε πως ο ίδιος και άλλοι 10 περίπου φίλοι του μπήκαν σε αυτοκίνητα και προσπάθησαν να διαφύγουν, φτάνοντας σε ένα τσιμεντένιο καταφύγιο για βόμβες από έναν αστυνομικό. «Ήμασταν περίπου 30 άτομα. Μετά από λίγα λεπτά, οι τρομοκράτες άρχισαν να μας πυροβολούν και εξουδετέρωσαν τον αστυνομικό ακριβώς μπροστά μας» είπε.

Palestinian terrorists Hamas, massacred 260 fun loving, beautiful peaceful people at the "Tribe of Nova Universo Paralello Edition" Festival event held in the southern region, near the Gaza Strip. Listen to one of the festival goers that survived retell the horror he witnessed… pic.twitter.com/5QVMKCueXa

— JIX5A (@JIX5A) October 9, 2023