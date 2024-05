Βίντεο που δημοσίευσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), δείχνει την ανάκριση δύο φερόμενων ως μελών της Χαμάς, ενός πατέρα κι ενός γιου, οι οποίοι ομολογούν τις φρικαλεότητες που διέπραξαν στις 7 Οκτωβρίου, καθώς όπως υποστηρίζουν δολοφόνησαν, απήγαγαν ανθρώπους και βίασαν γυναίκες στο Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα βίντεο από την ανάκριση δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις IDF μετά από δημοσίευμα της Daily Mail.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 47χρονος, Τζαμάλ Χουσεΐν Αχμάντ Ραντί με τον 18χρονο γιο του Αμπντάλα σε ένα δωμάτιο ανάκρισης της Shin Bet και να περιγράφουν τις πράξεις τους.

Στα πλάνα διακρίνονται οι δύο άνδρες – ντυμένοι με γκρι φόρμες και φορώντας χειροπέδες – να κάθονται μπροστά σε μια ισραηλινή σημαία, καθώς τους ανακρίνει ένα αραβόφωνο μέλος της Shin Bet στο δωμάτιο ανάκρισης κάποιας μυστικής τοποθεσίας.

Πατέρας και γιος που σύμφωνα με τις IDF συνελήφθησαν τον Μάρτιο και υποστηρίζουν ότι ήταν μέλη της Χαμάς, με τον Τζαμάλ να ισχυρίζεται ότι ήταν μέλος των δυνάμεων ασφαλείας της οργάνωσης και τον Αμπντάλα να λέει ότι δεν είχε ακόμη συγκεκριμένη αρμοδιότητα επειδή ήταν μόλις 18 ετών.

Με βάση όσα ισχυρίζονται στην ανάκρισή τους οι δύο άνδρες, πέρασαν τον φράχτη στο Ισραήλ από τη Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας μαζί με τρεις ακόμα άνδρες, δύο ονόματι Αχμάντ και έναν ονόματι Χασάν και «είτε σκότωσαν είτε απήγαγαν» σε κάθε σπίτι στο οποίο βρήκαν ανθρώπους.

Ο Αμντάλα αναγνώρισε έναν από τους δύο Αχμάντ και τον Χασάν ως ξαδέλφια του, λέγοντας ότι ο ξάδελφός του Αχμάντ ήταν αυτός που τον έπεισε να συμμετάσχει στην επίθεση.

«Στην αρχή είπα όχι, αλλά συνέχισε να προσπαθεί να με πείσει και πήγαμε», παραδέχθηκε.

Ο Τζαμάλ, ο πατέρας, είπε στους ανακριτές πως: «σε κάθε σπίτι που βρίσκαμε κάποιον, είτε σκοτώναμε είτε απαγάγαμε». Στο πρώτο σπίτι, όπως ισχυρίστηκε ακόμα η ομάδα πυροβόλησε και σκότωσε ένα ζευγάρι γύρω στα 40 πριν ο Χασάν χωριστεί από την υπόλοιπη ομάδα. Ο Αμπντάλα ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι ήταν νεκρό όταν έφτασαν.

Στα επόμενα δύο σπίτια στα οποία μπήκαν, ο Τζαμάλ είπε ότι απήγαγαν μια γυναίκα και την κόρη της και ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και τους παρέδωσαν σε άλλα μέλη της Χαμάς που βρίσκονταν στο κιμπούτς.

New footage shows a Hamas terrorist and his son, identified as Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, and Abdallah, 18, casually telling Israeli interrogators ( @IDF ) how they rapped a woman and then executed her during the Oct. 7 terror rampage. #Hamas pic.twitter.com/CusU0JnXht

Στο τέταρτο σπίτι, είπε ότι η ομάδα απήγαγε μια «ομάδα 10-12 πολιτών», εκ των οποίων περίπου πέντε ήταν παιδιά.

Ερωτηθείς γιατί δολοφόνησαν το πρώτο ζευγάρι και απήγαγαν τα υπόλοιπα, ο Τζαμάλ είπε ότι έγινε επειδή «η πόρτα ήταν ανοιχτή, αλλά βγήκαν από το καταφύγιο και μας αιφνιδίασαν».

Ο Τζαμάλ είπε ότι στο επόμενο σπίτι, είδε μια γυναίκα με δερμάτινο σορτσάκι στο σαλόνι με μερικούς άλλους μαχητές.

«Την πήγα σε ένα άλλο δωμάτιο και έκανα σεξ μαζί της. Φώναζε, έκλαιγε και έκανα αυτό που έκανα, τη βίασα», φαίνεται να παραδέχεται στο βίντεο.

Ο Τζαμάλ είπε αρχικά στους ανακριτές ότι ήταν ο μόνος που είχε βιάσει τη γυναίκα και ότι την άφησε να κλαίει στο κρεβάτι και δεν ήξερε τι της συνέβη τελικά.

«Την απείλησα με το όπλο μου για να της βγάλω τα ρούχα, θυμάμαι ότι φορούσε τζιν σορτσάκι, αυτό είναι όλο. Δεν ξέρω τι της συνέβη, ήμουν εκεί για δεκαπέντε λεπτά και μετά έφυγα», είπε ακόμα.

Ο Αμπντάλα, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι αυτός και ο ξάδελφός του, ο Αχμάντ, βίασαν επίσης τη γυναίκα και ότι ο πατέρας του τη σκότωσε.

«Ο πατέρας μου τη βίασε, μετά εγώ και μετά ο Αχμάντ και μετά φύγαμε, αλλά ο πατέρας μου σκότωσε τη γυναίκα αφού τελειώσαμε το βιασμό της», φέρεται να ομολογεί κυνικά.

Ερωτηθείς γιατί η εκδοχή του διέφερε από εκείνη του Αμπντάλα, ο Τζαμάλ είπε αρχικά ότι δεν έλεγε ψέματα, αλλά στη συνέχεια δήλωσε στον ανακριτή ότι ήθελε «να προστατέψει τον γιο του», παραδεχόμενος ότι ο Αμντάλα και ο Αχμάντ είχαν βιάσει επίσης τη γυναίκα.

Στην ανάκρισή του, ο Αμντάλα είπε ότι είχε βιάσει και μια δεύτερη γυναίκα, αλλά δεν διευκρίνισε σε ποιο σπίτι βρισκόταν. Ο Τζαμάλ δεν μίλησε για τη δεύτερη γυναίκα.

«Σκότωσα δύο ανθρώπους, βίασα δύο ανθρώπους και διέρρηξα πέντε σπίτια», κατέληξε ο Αμπντάλα στο τέλος της ανάκρισής του.

Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, and his son Abdallah, 18, were captured by IDF in Gaza. In their investigation they confessed to rape and slaughtering Israeli civilians on October 7. https://t.co/GOAiXC3lME pic.twitter.com/k1MGop9z6Y

— Garden of the East (@keletkert) May 23, 2024