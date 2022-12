Ποιος ήταν

Ο Τζόζεφ Μέρσα( Joseph «Jo Mersa» Marley), γιος του μουσικού Stephen Marley και εγγονός του θρύλου της ρέγκε μουσικής, Bob Marley, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 ετών.

Ένας εκπρόσωπος του τραγουδιστή επιβεβαίωσε τον θάνατο του καλλιτέχνη στο Rolling Stone, χωρίς να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Bob Marley, ιστορίες χάους

Ο Τζαμαϊκανός Αμερικανός καλλιτέχνης reggae φέρεται να βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ένα όχημα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός WZPP της Νότιας Φλόριντα δημοσίευσε στο Instagram ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο του Jo Mersa και είπε ότι πέθανε από κρίση άσθματος, αν και δεν διευκρίνισε την τοποθεσία όπου συνέβη.

Ο παππούς του ήταν πρωτοπόρος στο κίνημα της ρέγκε και γνωστός για τραγούδια όπως τα «Everything’s Gonna Be Alright», «Get Up, Stand Up», «Is This Love», «I Shot the Sheriff», «No Woman, No Cry» και περισσότερο.

Ο Bob Marley πέθανε το 1981 από μελάνωμα σε ηλικία μόλις 36 ετών. Είχε 11 παιδιά με επτά διαφορετικές γυναίκες.

Ποιος ήταν ο Jo Mersa

Ο Jo Mersa πέρασε τα πρώτα του χρόνια στην Τζαμάικα πριν μετακομίσει στη Φλόριντα στο γυμνάσιο. Σπούδασε ηχολήπτης στο Miami Dade College, σύμφωνα με μια ιστορία του Jamaica Observer το 2014.

Κυκλοφόρησε ένα EP, » Comfortable «, το 2014 που περιελάμβανε το ομώνυμο κομμάτι .

Σε μια συνέντευξη του 2021 με το Jamaica Gleaner, που χρονολογείται στο δεύτερο EP του «Eternal» – στο οποίο συμμετείχαν οι Melii, Black-Am-I, Busy Signal και Kabaka Pyramid – ο Jo Mersa μίλησε για την ικανότητά του στη σύνθεση τραγουδιών.

Σε μια συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι το να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του ήταν πρόκληση.

«Ο πατέρας μου δημιούργησε μια κληρονομιά βγάζοντας τραγούδια με νόημα», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε «καμία πίεση» να ανταποκριθεί στο επίθετό του.

«Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ξεπεράσεις και πράγματα που απλά πρέπει να κάνεις. Δεν νιώθω καμία πίεση», είπε στο ψυχαγωγικό site the Pier την ίδια χρονιά. «Είμαι ευγνώμων που είμαι Μάρλεϊ. Είμαι πολύ ευγνώμων που γεννήθηκα εκεί που γεννήθηκα και βρίσκομαι εκεί που έχει αποφασίσει ο Θεός. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό και περήφανος».

