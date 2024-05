Premium Έκδοση - Εμπιστευτικά

Η σκηνή είναι από μια τελετή αποφοίτησης σε κάποιο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Τα παιδιά προσέρχονται να πάρουν τα διπλώματά τους, ενώ (όπως συμβαίνει τελευταία στα κάμπους) μια ομάδα διαδηλωτών λύνει στο απέναντι πεζοδρόμιο το Μεσανατολικό. Με σημαίες και κάτι αυτοσχέδια πλακάτ στα χέρια φωνάζουν το σύνθημα «Palestine free, from the river to the sea». Σε ελληνική […]