Σε ένα ατόπημα υπέπεσε η ιταλική κρατική τηλεόραση Rai στη χθεσινή βραδιά του β’ ημιτελικού της φετινής Eurovision και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πειθαρχικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το κανάλι μετέδωσε καταλάθος τα ποσοστά της ψηφοφορίας, στα οποία μάλιστα φάνηκε το Ισραήλ να προηγείται με ποσοστό 39%.

Όπως τονίζει η ιταλική ημερήσια εφημερίδα «La Repubblica»: «φαίνεται ότι τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αφορούν μόνο την ιταλική ψηφοφορία, αν και το σημείο αυτό είναι ασαφές». Όμως, τονίζει η ίδια ιταλική εφημερίδα «η μετάδοση των αποτελεσμάτων της τηλεψηφοφορίας απαγορεύεται από τους κανονισμούς της EBU, οπότε η Rai κινδυνεύει με πειθαρχική δίωξη».

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight’s #Eurovision semi-final.

[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 9, 2024