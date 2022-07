Για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν οδηγός της Ferrari πλήρωσε αδυναμία της ομάδας του.

Στους 13 γύρους πριν το φινάλε του Grand Prix της Αυστρίας κι ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν έτοιμος για προσπέραση στον Μαξ Φερστάπεν, ο κινητήρας του μονοθεσίου του έπιασε φωτιά.

Ο Ισπανός κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα το μονοθέσιο, ενώ οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να βγει virtual safety car και όχι κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας.

Sainz is out of the #AustrianGP after his Ferrari engine lets go. He’s out of the car. #F1 pic.twitter.com/EfyzHl6Y4X

