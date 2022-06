Δύο παιχνίδια που θα αφήσουν ιστορία έγιναν στη Νότια Αφρική. Και τα δύο αποδείχθηκε πως ήταν «στημένα». Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Ματιγιάσι – Ενσάμι Μάιτι Μπερντς και Σιβουλάνι Ντέιντζερους Τάιγκερς – Κοτόκο Χάπι Μπόις. Οι δύο γηπεδούχες ομάδες είχαν και το βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι Τάιγκερς είχαν το πάνω χέρι στη βαθμολογία λόγω της διαφοράς των τερμάτων (+18).

Η Ματιγιάσι ήταν… on fire και επιβλήθηκε της Μπερντς με το απίθανο 59-1. Όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο δεν έχουν προηγούμενο, καθώς, πέρα από το ίδιο το σκορ, οι γηπεδούχοι είδαν την μπάλα να καταλήγει 41 φορές στα αντίπαλα δίχτυα «χάρη» σε πόδια των ποδοσφαιριστών της Μπερντς.

Στον άλλον αγώνα, οι Τάιγκερς προσπάθησαν, ωστόσο δεν κατάφεραν να κερδίσουν ξανά τη διαφορά των τερμάτων. Παρότι και οι ίδιοι βρήκαν έναν απίθανο σκορ, επικρατώντας με 33-1. Φυσικά, η ομοσπονδία της χώρας δεν άφησε έτσι τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια και προχώρησε σε έρευνες, οι οποίες έφεραν και αποτελέσματα.

Οι τέσσερις ομάδες αποβλήθηκαν διά παντός από την ομοσπονδία, η οποία έκρινε πως και τα δύο παιχνίδια ήταν τελικά «στημένα», ενώ προτάθηκαν και ποινές απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο επί οκτώ χρόνια στους τέσσερις προπονητές.

SAFA Mopani Region suspend Matiyasi FC head coach Kaizer Hlungwane & Nsami Mighty Birds FC coach Kulani Thwala from football activities for 8 years. Matiyisi FC is banned permenatly.

Mighty Birds 1-59 Matiyasi

-The match was fixed

-41 goals were own goals#SAFARegionalLeague pic.twitter.com/xHZEMPyt7Z

