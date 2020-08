Για το BBC

Ο διάσημος άγγλος κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Μάικλ Πέιλιν ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για το BBC με θέμα τις δημοφιλείς ταξιδιωτικές του εκπομπές, Around the World in 80 Days, Pole to Pole, Full Circle και Sahara.

Ο 77χρονος σήμερα σερ Μάικλ Πέιλιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στο θρυλικό κωμικό σχήμα Monty Python έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Time Bandits, Brazil, A Fish Called Wanda και The Wind in the Willows.

Η ημερομηνία της πρεμιέρας του πολυαναμένομενου ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο Michael Palin’s Travels δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

«Όταν ξεκίνησα το Around the World in 80 Days το 1988 δεν είχα ιδέα ότι τα ταξίδια θα γίνουν εθισμός και ότι θα περνούσα τις επόμενες δεκαετίες γυρίζοντας αυτές τις εντυπωσιακές εκπομπές σε όλο τον κόσμο» αναφέρει ο Μάικλ Πέιλιν σε σχετικό δελτίο Τύπου.

«Ευτυχώς, έχω κρατήσει ένα ημερολόγιο και σε αυτήν τη σειρά ανατρέχω στα αρχεία μου για να επανέλθω σε μερικά από τα καταπληκτικά μέρη και στους ανθρώπους που επισκέφτηκα και να διαπιστώσω πώς άλλαξαν τη ζωή μου τα ταξίδια» τονίζει ο ίδιος.

Προσκεκλημένοι στη σειρά σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ, είναι ο συγγραφέας και παρουσιαστής ταξιδιωτικών εκπομπών Σάιμον Ριβ, ο δημιουργός ντοκιμαντέρ και υποστηρικτής των δικαιωμάτων αυτόχθονων πληθυσμών, Μπρους Πάρι, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Γκρεγκ Τζέιμς, η συγγραφέας ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, Κάρι Χέρμπερτ και άλλοι.