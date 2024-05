Κι όμως είναι αλήθεια! Η Warner Bros θα κυκλοφορήσει τη νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» το 2026. Στο επίκεντρο της νέας ιστορίας του Lord of the Rings θα βρίσκεται ο χαρακτήρας Γκόλουμ.

Ο δημιουργός της τριλογίας Πίτερ Τζάκσον, θα είναι παραγωγός της νέας ταινίας και θα «συμμετέχει σε κάθε βήμα» της ταινίας, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η Warner Bros. Θα συμμετέχουν και οι Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, συνεργάτες σεναριογράφοι του Τζάκσον κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της τριλογίας.

Οι τρεις ταινίες που περιλαμβάνονται στην τριλογία είναι: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (2001), Οι Δυο Πύργοι (2002) και Η Επιστροφή του Βασιλιά (2003). Η διανομή έγινε από τη New Line Cinema.

Ο τίτλος της ταινίας

Η νέα ταινία της δημοφιλούς σειράς φαντασίας βρίσκεται στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής της. Ο τίτλος της ταινίας είναι «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» (Το κυνήγι του Γκόλουμ). Στον εμβληματικό ρόλο του Γκόλουμ επιστρέφει ο Άντι Σέρκις, ο οποίος θα σκηνοθετήσει, επίσης, τη νέα ταινία.

Ήταν ήδη γνωστό ότι η Warner Bros έχει στα σκαριά νέες ταινίες για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, καθώς είχε ανακοινωθεί από το 2023 ότι υπεγράφη συμφωνία για έναν αριθμό ταινιών βασισμένων στα θρυλικά έργα του συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Η εταιρεία είπε ότι αυτή η νέα ταινία «θα εξερευνήσει ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ακόμη», πριν προσθέσει ότι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, ο Χάρι Πότερ και το σύμπαν της DC είναι όλα franchises που θεωρεί ότι είναι «σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα». «Δουλεύουμε σκληρά για να το διορθώσουμε αυτό», είπε.

Μετά την τριλογία του Τζάκσον και τις ταινίες του «Χόμπιτ», ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών συνέχισε με την τηλεοπτική σειρά «The Rings of Power».

Η διαφορά με το «The Rings of Power»

Ο τηλεοπτικός Άρχοντας των Δαχτυλιδιών έκανε πρεμιέρα το 2022 στο Prime Video. Η spinoff σειρά βασίζεται στο σύμπαν του Τόλκιν και η ιστορία εξελίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, μεταφέροντας τους θεατές στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης και ξετυλίγοντας πολλαπλές ιστορίες.

Ο σχεδιασμός της Amazon κάνει λόγο για πέντε σεζόν. Η ιστορία έχει ξεκινήσει με μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη.

«Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς.