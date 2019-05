Μπορεί το καλοκαίρι να μην αρχίζει επισήμως πριν από τον Ιούνιο, αλλά το κινηματογραφικό καλοκαίρι ξεκίνησε ήδη με την πρεμιέρα του «Avengers: Endgame». Είναι το πρώτο από μια σειρά μπλοκμπάστερ που θα δούμε τους επόμενους μήνες, και τα οποία έχει μαζέψει σε ένα βίντεο ο YouTuber ΑΜΟΝymous.

Μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά περνούν από την οθόνη οι ταινίες (οι ημερομηνίες αφορούν την ελληνική πρεμιέρα):

Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη (Avengers: Endgame) – προβάλλεται ήδη

Πόκεμον Ντετέκτιβ Πικατσού (Detective Pikachu) – από 13 Ιουνίου

John Wick: Κεφάλαιο 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – από 16 Μαΐου

Αλαντίν (Aladdin) – από 23 Μαΐου

Γκοτζίλα ΙΙ: Ο Βασιλιάς των Τεράτων (Godzilla: King of the Monsters) – από 30 Μαΐου

Χ-Men: Ο Μαύρος Φοίνικας (Dark Phoenix) – από 6 Ιουνίου

Οι Aνδρες με τα Μαύρα: Παγκόσμια Απειλή (Men In Black: International) – από 13 Ιουνίου

Toy Story 4 – από 20 Ιουνίου

Spider-Man: Μακριά από τον τόπο του (Spider-Man: Far From Home) – από 4 Ιουλίου

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (The Lion King) – από 18 Ιουλίου

Κάποτε... στο Χόλιγουντ (Once Upon a Time in Hollywood) – από 22 Αυγούστου

Fast & Furious: Hobbs & Shaw – από 29 Αυγούστου

Αρτέμης Φάουλ (Artemis Fowl) – από 8 Αυγούστου