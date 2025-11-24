Η «κατάρα των Κένεντι» φαίνεται πως απαιτεί ακόμη ένα βαρύ τίμημα καθώς μια νέα τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μια αλληλουχία δοκιμασιών που έχουν πλήξει τη γνωστή πολιτική οικογένεια των ΗΠΑ. Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, αποκάλυψε ότι της απομένει λιγότερο από ένας χρόνος ζωής, μετά τη διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Καθώς η 35χρονη δημοσιογράφος καταγράφει τον εξαντλητικό της αγώνα ενάντια στον καρκίνο τελικού σταδίου από τον οποίο πάσχει, μέσα από μια δημοσίευση στο «The New Yorker» στην επέτειο της δολοφονίας του παππού της, δεν διστάζει να στοχεύσει με επικρίσεις τον ξάδελφό της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ – νυν υπουργό Υγείας –, για πολιτικές που, όπως λέει, υπονομεύουν την έρευνα, την ιατρική πρόοδο και τελικά τις ίδιες τις ζωές των ασθενών.

Κόρη του σχεδιαστή Εντουιν Σλόσμπεργκ και της Καρολάιν Κένεντι – κόρης του δολοφονημένου προέδρου – η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η οποία εργαζόταν ως δημοσιογράφος για περιβαλλοντικά θέματα για τους «New York Times», αποκαλύπτει στο δημοσίευμα ότι διαγνώστηκε τον Μάιο του 2024, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. «Δεν πίστευα – δεν μπορούσα να πιστέψω – ότι μιλούσαν για μένα» έγραψε σχετικά με τη διάγνωσή της. «Την προηγούμενη μέρα είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα, ενώ ήμουν εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ημουν πραγματικά από τα πιο υγιή άτομα που γνώριζα».

Περιγράφει στη συνέχεια την πορεία που ακολουθήθηκε για τη θεραπεία της, η οποία περιελάμβανε πολλούς κύκλους χημειοθεραπείας, δύο μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών και συμμετοχή σε δύο κλινικές δοκιμές, και εξηγεί παραστατικά πώς η οικογένειά της τη στήριξε με κάθε τρόπο. Κάνει αναφορά στην αδελφή της που δώρισε βλαστοκύτταρα, στην προσπάθεια του αδελφού της Τζακ – ο οποίος θα είναι την επόμενη χρονιά υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Νέα Υόρκη – που ήταν ημισυμβατός να συμβάλει κι εκείνος, στον σύζυγό της που «κοιμόταν στο πάτωμα του νοσοκομείου» συμπαραστεκόμενος με κάθε τρόπο και στη δική της προσπάθεια να είναι «η τέλεια ασθενής» ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Επικεντρώνεται επίσης στην αγάπη της για τα δυο μικρά της παιδιά και την αδυναμία να πιστέψει ότι δεν θα τα δει να μεγαλώνουν.

Αναγνωρίζει, με ωμή ειλικρίνεια, τη μακρά ιστορία τραγωδιών στην οικογένειά της και τον πόνο που προκαλεί το γεγονός ότι η ασθένειά της φέρνει τη μητέρα της σε μια νέα περίοδο πένθους. Η 67χρονη Καρολάιν Κένεντι, πρώην πρέσβειρα στην Αυστραλία και την Ιαπωνία, ήταν πέντε ετών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας της. Ο θείος της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, δολοφονήθηκε πέντε χρόνια αργότερα. Ο αδελφός της, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σκοτώθηκε το 1999 σε ηλικία 38 ετών, όταν το μικρό αεροπλάνο που πιλοτάριζε συνετρίβη στον ωκεανό ανοιχτά της Μασαχουσέτης.

Στο κείμενό της η Σλόσμπεργκ επικρίνει τις πολιτικές του εξαδέλφου της, υπογραμμίζοντας μέσα από την εμπειρία της: «Ξαφνικά το Σύστημα Υγείας, στο οποίο στηριζόμουν, έμοιαζε πιεσμένο, ασταθές».