O πρόεδρος Τραμπ και τα στελέχη του κινήματος MAGA συνεχίζουν να επιρρίπτουν την ευθύνη για τη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ στην Αριστερά, παρά τις εκκλήσεις άλλων πολιτικών για ενότητα και αποφυγή πολιτικής βίας. Οι έντονες αντιπαραθέσεις στα social media και οι συζητήσεις περί «εκδίκησης» μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ δεν έχουν μειωθεί, παρότι όλα δείχνουν ότι ο 22χρονος δολοφόνος του Τάιλερ Ρόμπινσον δεν ήταν αριστερός, όπως έσπευσε να ισχυριστεί ο Τραμπ, αλλά ένας νέος χαμένος μέσα στον κόσμο των βιντεογκέιμ. Αυτό φαίνεται, γράφουν οι “New York Times”, από το γεγονός ότι όλα τα μηνύματα στους κάλυκες του όπλου με το οποίο δολοφόνησε τον Κερκ είχαν αναφορές στη διαδικτυακή κουλτούρα. Για παράδειγμα, το “hey, fascist, catch” (φασίστα, πάρε) με τα βελάκια είναι αναφορά στο παιχνίδι Helldivers 2, οι φράσεις “if you read this, you are gay LMAO” και “notices, bulges, OwO, what’s this?” είναι δημοφιλή διαδικτυακά μιμίδια (memes), ενώ το “Bella Ciao”, το γνωστό ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι, είναι κυρίαρχο στην εξέλιξη του βιντεογκέιμ Far Cry 6. «Ενας νέος που έπαιζε διαρκώς παιχνίδια στον ρόλο του σκοπευτή και ζούσε περισσότερο online παρά στην πραγματική ζωή», σημειώνει η “El Pais”.

Ο Ρόμπινσον, τριτοετής φοιτητής στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Τεχνικό Κολέγιο Ντίξι, μέρος του δημόσιου πανεπιστημιακού συστήματος της Γιούτα, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι των γονιών του, περίπου 420 χλμ. νοτιοδυτικά του τόπου του εγκλήματος. Ενα σημαντικό βήμα στην υπόθεση ήρθε όταν ένας συγγενής και ένας οικογενειακός φίλος είπαν στο γραφείο του τοπικού σερίφη ότι «τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει» τη δολοφονία. Αύριο ο νεαρός, ο οποίος όπως έγινε γνωστό συζούσε με κάποιον που βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης, αναμένεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ πολλοί Ρεπουμπλικανοί ζητούν να είναι τέτοιες οι κατηγορίες ώστε να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA, την οποία ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ, ανακοίνωσε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση σε στάδιο στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Κεντρικό πρόσωπο αναμένεται να είναι η σύζυγός του Ερικα, η οποία έκανε την πρώτη δημόσια ομιλία της στα κεντρικά γραφεία της Turning Point με έντονο τρόπο: «Δεν έχετε ιδέα τι φωτιά έχετε ανάψει μέσα μου. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή». Η Ερικα Κερκ μοιράστηκε επίσης εικόνες στο Instagram, με τα χέρια της σταυρωμένα μαζί με αυτά του συζύγου της στο φέρετρό του και την ίδια να αγκαλιάζει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα Βανς – μπλέκοντας το προσωπικό με το πολιτικό. «Αν νόμιζαν ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν μεγάλη τώρα», έγραψε, «δεν έχετε ιδέα τι πρόκειται να ακολουθήσει».

«Ολα δείχνουν πως δεν μπορούμε να βασιστούμε στον πρόεδρο Τραμπ και τον περίγυρό του για την ενότητα», έγραψαν στο κύριο άρθρο τους οι “New York Times”, και ο πρώην στενός σύμβουλος του προέδρου Στιβ Μπάνον έσπευσε με τις δηλώσεις του να το επιβεβαιώσει. «Η Αριστερά έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Αμερική», έγραψε προωθώντας τη θεωρία του «εσωτερικού εχθρού». «Ο Τραμπ είναι πρόεδρος εν καιρώ πολέμου που τώρα επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εγχώριων τρομοκρατών όπως η ANTIFA», πρόσθεσε.

Η δολοφονία προκάλεσε οργή μεταξύ των υποστηρικτών του Κερκ και καταδίκη της πολιτικής βίας από όλο το ιδεολογικό φάσμα. Σύμμαχοι του Κερκ έχουν καταφύγει στο Διαδίκτυο σε οργανωμένες προσπάθειες για να απολυθούν από τις δουλειές τους όποιοι υποβαθμίζουν ή χλευάζουν τον θάνατό του. Το Reuters έχει μέχρι στιγμής καταγράψει 15 απολύσεις ή αναστολές που συνδέονται με σχόλια για τη δολοφονία.

Τα κρατικά αρχεία δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, αλλά δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα. Ενας συγγενής είπε στους ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον, του οποίου και οι δύο γονείς είναι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών, ασχολήθηκε περισσότερο με την πολιτική τα τελευταία χρόνια και κάποτε είχε συζητήσει με ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του την αντιπάθειά του για τον Κερκ και τις απόψεις του.

Η Ρέιτσελ Κλάινφελντ, ερευνήτρια στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε ότι, από ορισμένες απόψεις, «οι ιδεολογικές πεποιθήσεις του δράστη δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τις αντιμετωπίζει η κοινωνία. Και αν η κοινωνία μας επιλέξει να συνεχίσει να δείχνει με το δάχτυλο, είτε το άτομο αποδειχθεί δεξιό, αριστερό ή απλώς ασταθές, τότε η βία θα αυξηθεί, ανεξάρτητα από την ίδια την πράξη». Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι δράστες πολιτικής βίας δεν ήταν σαφώς σε κάποια ιδεολογική πλευρά, αλλά συνήθως καθοδηγούνται από «ένα συνονθύλευμα πεποιθήσεων συνωμοσίας και ψυχικών ασθενειών». Μιλώντας στο NBC News το Σάββατο, ο Τραμπ δεν δίστασε να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους: «Θα ήθελα να δω το έθνος να επουλώνεται. Αλλά έχουμε να κάνουμε με μια ριζοσπαστική αριστερή ομάδα τρελών – και δεν παίζουν δίκαια. Δεν το έκαναν ποτέ».

Εκτίναξη επιθέσεων και φόβοι για νέο κύκλο αίματος

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, στις Ηνωμένες Πολιτείες εκδηλώθηκαν περισσότερα από 520 σχέδια και πράξεις τρομοκρατίας και στοχευμένης βίας, που επηρέασαν σχεδόν όλες τις Πολιτείες και προκάλεσαν 96 θανάτους και 329 τραυματισμούς. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Μελέτης για την Τρομοκρατία στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Οι μαζικές επιθέσεις, όπου τέσσερα ή περισσότερα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, αυξήθηκαν κατά 187,5% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο Μάικλ Γένσεν, διευθυντής Ερευνας στο START, έγραψε στο LinkedIn στα τέλη Αυγούστου ότι «τα προειδοποιητικά σημάδια αυξανόμενης πολιτικής αναταραχής στις ΗΠΑ είναι εμφανή» στα δεδομένα που συλλέγονται.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στενού συμμάχου του προέδρου Τραμπ, με μεγάλη απήχηση σε νέους, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για την πολιτική βία – αλλά δεν είναι σαφές προς ποια κατεύθυνση, σημειώνει η “Guardian”.

«Καθώς η Δεξιά κήρυξε τον πόλεμο στην Αριστερά μετά τη δολοφονία του Κερκ, εξέχοντες πολιτικοί ακύρωσαν εκδηλώσεις για λόγους ασφαλείας και ιστορικά μαύρα κολέγια μπήκαν σε καραντίνα λόγω απειλών». «Πιστεύω απόλυτα ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή στην αμερικανική ιστορία» δήλωσε ο Σπένσερ Κοξ, Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα. «Το ερώτημα είναι: Τι είδους καμπή; Αυτό το κεφάλαιο μένει να γραφτεί. Είναι αυτό το τέλος ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία μας ή η αρχή ενός σκοτεινότερου;».

Οπως παρατηρεί η “Washington Post”, όσοι μελετούν την πολιτική βία θεωρούν ότι η τρέχουσα στιγμή μοιάζει με τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960, όταν δολοφονήθηκαν ο Τζον Φ. Κένεντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αλλαγών και αντιδράσεων. Αλλά δύο βασικές διαφορές καθιστούν αυτή την εποχή πιο επικίνδυνη: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ευρεία διαθεσιμότητα πολύ θανατηφόρων όπλων, σχολιάζει η Εϊμι Πέιτ, αναπληρώτρια διευθύντρια στο Ινστιτούτο Μελέτης της Τρομοκρατίας στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.