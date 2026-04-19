Με τον πιο απρόσμενο τρόπο ήρθε η ισοφάριση της Άρσεναλ κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Ντοναρούμα υπέπεσε σε σοβαρό λάθος που έδωσε εύκολο γκολ στους «κανονιέρηδες».

Στο 18ο λεπτό, μόλις δύο λεπτά μετά το προβάδισμα της ομάδας του, ο Ιταλός τερματοφύλακας επιχείρησε να παίξει την μπάλα με τα πόδια, όμως η ενέργειά του αποδείχθηκε καταστροφική.

Έδωσε ουσιαστικά πάσα στον Κάι Χάβερτς, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 1-1.