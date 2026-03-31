Απαγόρευση μεταγραφών έχει επιβάλλει η FIFA στον Άρη, όπως αυτή εμφανίζεται από σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η απόφαση δεν συνοδεύεται από περαιτέρω διευκρινήσεις, ωστόσο από τον Άρη δεν εκφράζεται ανησυχία επί του ζητήματος. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της ομάδας σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για οφειλές προς παίκτες αλλά για οικονομικές διαφορές με ατζέντηδες με τους οποίους ήταν στα δικαστήρια το προηγούμενο διάστημα. Οικονομικές διαφορές οι οποίες θα διευθετηθούν το επόμενο διάστημα.

Επί της ουσίας, εκείνο που τονίζουν από την Αλκμήνης είναι ότι το ποσό δεν είναι μεγάλο, δεν υφίσταται κίνδυνος να μην γίνουν μεταγραφές (άλλωστε η μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου) και πως μέσα στο επόμενο διάστημα το θέμα θα ρυθμιστεί. Και φυσικά το θέμα δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι της αδειοδότησης.