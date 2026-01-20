Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία για αύριο, Τετάρτη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) μετά το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Αναστέλλεται για αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση ελήφθη «για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας», ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε την Περιφέρεια σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, έντονες χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα πυκνά ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και των ειδικών σχολείων.