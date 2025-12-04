Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, εν μέσω έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που αφορά ανάθεση συμβολαίου της ΕΕ στο ίδρυμα.

Η Ιταλίδα πρώην υπουργός κατείχε τη θέση της διευθύντριας του Κολλεγίου τα τελευταία πέντε χρόνια. Το ακαδημαϊκό ίδρυμα, με έδρα την Μπριζ του Βελγίου, εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών και διπλωματών.

Σε βάρος της Μογκερίνι έχουν ασκηθεί κατηγορίες στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία ανάθεσης συμβολαίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Σε ανακοίνωσή της, η ίδια ανέφερε: «Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της Πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης και της Διευθύντριας της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Μογκερίνι εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η κοινότητα του Κολλεγίου θα συνεχίσει «στον δρόμο της καινοτομίας και της αριστείας», ενώ δήλωσε περήφανη για τα επιτεύγματα της πενταετούς θητείας της. «Ήταν τιμή και χαρά για μένα να υπηρετώ την κοινότητα του Κολλεγίου και την αποστολή του», πρόσθεσε.

Statement by Mrs. Federica Mogherini, Rector of the College of Europe.https://t.co/F4MfvAoAEk — College of Europe (@collegeofeurope) December 3, 2025

Η ανάκριση και η πορεία της έρευνας

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Μαριαπάολα Κέρκι, η Μογκερίνι έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές. Η ανάκριση διήρκεσε περίπου δέκα ώρες και πραγματοποιήθηκε στην Μπριζ, όπου εδρεύει το Κολλέγιο της Ευρώπης. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξετάζει εάν το Κολλέγιο της Ευρώπης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για συμβόλαιο της EEAS την περίοδο 2021-2022. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει λόγο για υποψίες «απάτης και διαφθοράς στο πλαίσιο διαγωνισμών για δημόσια συμβόλαια, σύγκρουσης συμφερόντων και παραβίασης επαγγελματικού απορρήτου».

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν απαγγελθεί και σε δύο ακόμη άτομα: τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολλεγίου αρμόδιο για εκπαίδευση και προγράμματα, και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος υπέβαλε επίσης την παραίτησή του.

Η Μογκερίνι, από την πλευρά της, επανέλαβε ότι το Κολλέγιο της Ευρώπης πάντοτε σεβόταν «τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης» και εξέφρασε «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα επιβεβαιώσει την αθωότητά της.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι τρεις κατηγορούμενοι ενημερώθηκαν για τις κατηγορίες παρουσία του ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν κρίθηκε ότι υπάρχει «κίνδυνος φυγής».