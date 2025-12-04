Η Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ανακοίνωσε τη δημιουργία της πρώτης παγκόσμιας έκκλησης έκτακτης ανάγκης και ανθεκτικότητας, ζητώντας 2,5 δισεκατομμύρια δολλάρια για να υποστηρίξει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε 54 χώρες και εδάφη το 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη συνένωση όλων των ανθρωπιστικών και προγραμμάτων ανθεκτικότητας σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με σκοπό την κάλυψη επειγουσών αναγκών και τη μείωση του κόστους επαναλαμβανόμενων κρίσεων στο μέλλον.

Ο Διευθυντής του FAO, QU Dongyu, τόνισε την ανάγκη ανασχεδιασμού των παρεμβάσεων για τις επισιτιστικές κρίσεις, ώστε κάθε συνεισφορά να έχει το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Η οξύτητα της επισιτιστικής ανασφάλειας έχει τριπλασιαστεί από το 2016, ενώ το υπάρχον μοντέλο ανθρωπιστικής βοήθειας δεν ακολουθεί την πραγματικότητα των σημερινών κρίσεων. Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται η στήριξη των αγροτών, καθώς η διατήρηση της παραγωγής τροφίμων αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας και ανθεκτικότητας των κοινοτήτων.

Η έκκληση υπογραμμίζει ότι περίπου το 80% των ατόμων που αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια ζουν σε αγροτικές περιοχές και βασίζονται στην καλλιέργεια, την κτηνοτροφία, την αλιεία ή τη δασοκομία. Παράλληλα, μόνο το 5% των ανθρωπιστικών πόρων στον τομέα της τροφής υποστηρίζει τις αγροτικές δραστηριότητες, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο κρίσεων και εξάρτησης. Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής τροφίμων μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα τροφίμων, να στηρίξει τις αγορές, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να σταθεροποιήσει τις κοινότητες, ιδιαίτερα σε χώρες όπως το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, το Αφγανιστάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται επίσης στη σημασία της προληπτικής δράσης και της ταχείας υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής. Η έγκαιρη διανομή σπόρων, οι εκστρατείες εμβολιασμού ζώων, η αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών, η παροχή εργαλείων, η οικονομική βοήθεια και η υποστήριξη των αγορών αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε συγκρούσεις και περιοχές που πλήττονται από κλιματικές κρίσεις. Με βάση μελέτες, η έγκαιρη αγροτική δράση μπορεί να έχει αναλογία οφέλους–κόστους έως 7:1, δηλαδή κάθε δολάριο που επενδύεται σήμερα μπορεί να αποφέρει έως και επτά δολάρια σε αποφυγή μελλοντικών απωλειών και μειωμένες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η έκκληση του FAO για το 2026 προβλέπει:

$1,5 δισ. για ζωτικές επείγουσες παρεμβάσεις για 60 εκατομμύρια ανθρώπους, όπως σπόροι, εργαλεία, εκστρατείες υγείας ζώων, γρήγορη ανάκαμψη εισοδημάτων και χρηματική βοήθεια.

$1 δισ. για προγράμματα ανθεκτικότητας που ωφελούν 43 εκατομμύρια ανθρώπους, επικεντρωμένα σε αγροδιατροφικές λύσεις με οφέλη για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την επισιτιστική ασφάλεια, υποδομές νερού, πρόσβαση στις αγορές και αποκατάσταση συστημάτων τροφίμων.

$70 εκατ. για παγκόσμιες υπηρεσίες όπως συστήματα τεκμηρίωσης, παρακολούθηση απειλών στην αλυσίδα τροφίμων, προληπτική δράση και συντονισμό στο πλαίσιο ανθρωπισμού, ανάπτυξης και ειρήνης.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται ανά περιοχή ως εξής: Ασία και Ειρηνικός $521,6 εκατ. για 30,5 εκατ. ανθρώπους, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική $519,1 εκατ. για 29,2 εκατ., Ανατολική Αφρική $471,6 εκατ. για 18,4 εκατ., Δυτική και Κεντρική Αφρική $593,4 εκατ. για 17,7 εκατ., Νότια Αφρική $179,6 εκατ. για 5,3 εκατ., Λατινική Αμερική και Καραϊβική $111,9 εκατ. για 1,3 εκατ. και Ευρώπη $64,7 εκατ. για 358.713 άτομα στην Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία καλεί δωρητές, κυβερνήσεις και συνεργάτες να επενδύσουν σε λύσεις που βοηθούν τις οικογένειες να αντέχουν σε κρίσεις, να αποκαθιστούν την παραγωγή και να μειώνουν τις μελλοντικές ανάγκες, διασφαλίζοντας ότι κάθε συνεισφορά προσφέρει μέγιστο όφελος για τις πλέον ευάλωτες κοινότητες.