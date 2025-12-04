Η ΑΕΚ χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια έκανε το τέσσερα στα τέσσερα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας του ΟΦΗ με 2-0 και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο της σερί το οποίο έφτασε τα πέντε «τρίποντα» και στο αήττητό της που έφτασε στα οκτώ συνεχόμενα ματς (με τη «μουτζούρα» κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς).

Η διαφορά της ΑΕΚ με την ομάδα του Ηρακλείου ήταν εμφανέστατη και αν οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πιο προσεκτικοί ή πιο «φρέσκοι» θα μπορούσαν να πετύχουν μία πολύ πιο ευρεία νίκη. Ωστόσο όταν έχεις τόσες πολλές απουσίες και σου προκύπτουν και άλλες στην πορεία, είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο κάποια στιγμή να ρίξεις το ρυθμό και να δείχνεις μία «χαλαρότητα», η οποία όμως δεν ήταν προϊόν αδιαφορίας, αλλά συντήρησης, διαχείρισης και κούρασης.

Το μοναδικό πρόβλημα από το χθεσινό ματς είναι η επιπλέον επιβάρυνση, ενόψει και των επόμενων δύσκολων «υποχρεώσεων» που έχει να δώσει ο Δικέφαλος. Για παράδειγμα το γεγονός ότι ο Οντουμπάτζο έκανε επανεμφάνιση σε παιχνίδι της ΑΕΚ μετά από πάρα πολύ καιρό και έγινε αναγκαστική αλλαγή, έφερε -λόγω επιλογών- ξανά στον αγωνιστικό χώρο τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος και απτόητος.

Στην ίδια κατηγορία ο Μουκουντί και ο Ρέλβας, οι οποίοι αγωνίστηκαν αναγκαστικά καθώς ο Βίντα ένιωσε επιβάρυνση και έμεινε εκτός αποστολής (τον Χρυσόπουλο δεν τον βάζω καν στην εξίσωση γιατί ότι ήταν να γράψω το έγραψα από το καλοκαίρι), αλλά και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μέσα σε δέκα μέρες έπαιξε αναγκαστικά σε τρία σερί 90λεπτα και χθες, επειδή δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη επιλογή αγωνίστηκε για επιπλέον 70’, μέχρι να παραχωρήσει τη θέση του στον νεαρό Καραργύρη.

Ο «μικρός» που αγωνίζεται στην Κ19 της ΑΕΚ και τα πηγαίνει εξαιρετικά έχει πάρα πολλά προσόντα, εξαιρετικά στατιστικά στο επίπεδό του και θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει με σκυμμένο το κεφάλι για να πάει μπροστά. Υπάρχουν κάποιοι που βιάζονται πολύ να δείξουν πράγματα και το μόνο που θα του προσφέρουν είναι «ζημιά». Ελπίζω να μην τους ακούσει και ειδικά μετά το ντεμπούτο του να επιστρέψει στην Κ19 και να δουλέψει ακόμα περισσότερο, προκειμένου να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.

Άλλοι έπρεπε να μιλάνε

Είδα με μεγάλη προσοχή, όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη Συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον ΟΦΗ για τον διαιτητή Σρέντερ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα διαφωνήσω πουθενά με τα όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός. Ούτε προκλητικές ήταν οι δηλώσεις του, ούτε λάδι στη «φωτιά» έριξε, είπε ήρεμα και ευγενικά τη γνώμη του και προχώρησε παρακάτω. Κανένας δεν μπορεί να του πει το παραμικρό. Κάθε λέξη του ήταν to the point που λένε και στο χωριό μου.

Έχω όμως μία απορία. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο προπονητής, που στο κάτω κάτω δεν είναι η… δουλειά του (άλλωστε τόσα χρόνια «σπάγαμε πλάκα» με κάποιον που το έκανε αυτό), δε θα έπρεπε να τα είχε πει η ΠΑΕ και η διοίκηση της ΑΕΚ από τη στιγμή που έγινε ο ορισμός του Γερμανού; Θα έπρεπε.

Η ίδια η ΑΕΚ δε θα έπρεπε να κάνει «σημαία» την άδικη αποβολή του Ραζβάν Μαρίν στο ντέρμπι της Λεωφόρου, όπου «ανέτρεψε» τις ισορροπίες του ματς και λίγο έλειψε να της κοστίσει ακόμα και τη νίκη; Θα έπρεπε. Διότι δε θέλω να σκεφτώ πως θα ήταν η κατάσταση στην ΑΕΚ, ΑΝ δεν είχε γίνει το 2-3 στις καθυστερήσεις. Η συζήτηση θα ήταν πολύ, μα πολύ διαφορετική και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Μετά την επιβεβαίωση του λάθους από τον ίδιο τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των φάσεων της 12ης αγωνιστικής, δε θα έπρεπε η ίδια η ΠΑΕ ΑΕΚ να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά προκειμένου να βγάλει επιτέλους μία σοβαρή αντίδραση και να βγει για μία φορά μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να τις κυνηγάει; Θα έπρεπε.

Διότι θυμίζω -και αυτά είναι ΓΕΓΟΝΟΤΑ που έχουν συμβεί και κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει- ότι στο ματς με την ΑΕΛ, η ΠΑΕ ΑΕΚ έβγαλε ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ διαρροή για το χέρι του Πινέδα (αγνοώντας το τι λέει το πρωτόκολλο) και στη συνέχεια έκανε «ΔΙΟΡΘΩΣΗ» στη διαρροή και αναφέρθηκε στη φάση του Παντελάκη με τον Γιόβιτς. Υπενθυμίζω επίσης, πως η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωνε τους ρεπόρτερ για «δυναμικές αντιδράσεις» στο θέμα της διαιτησίας και ακόμα δεν έχουμε δει το παραμικρό.

Όσο δε βιαστούν, να πούνε ότι μίλησε η ΑΕΚ μετά την Κηφισιά, τα όσα ειπώθηκαν ήταν μισόλογα και αοριστίες που δεν έκαναν κανένα αυτί να ιδρώσει. Το είδαμε ξανά στο Ηράκλειο ή κάνω… λάθος; Μήπως είδατε εσείς κάποια αντίδραση ουσιαστική από την ΠΑΕ μετά το ματς με τον ΟΦΗ στην Κρήτη; Ίσα – ίσα που εκεί που μας «χρωστάγανε» μας πήραν και το βόδι.

Βεβαίως στην ΑΕΚ μπορεί να πιστεύουν ότι δείχνουν «δυνατοί» βγάζοντας διαρροές και κάνοντας κατόπιν εορτής αναρτήσεις μετά από μία απώλεια βαθμών με τη Λάρισα και δείχνουν «ανωτερότητα» μη λέγοντας το παραμικρό μετά από μία νίκη σε ντέρμπι, όπου επιβεβαιωμένα αδικήθηκες εξαιτίας μίας λανθασμένης απόφασης ενός διαιτητή που δε θα έπρεπε ποτέ να είχε έρθει να σφυρίξει ένα τόσο σημαντικό ματς.

Όσοι δε μου πούνε ότι η ΑΕΚ έφτασε μέχρι την UEFA, τους υπενθυμίζω ότι η ΠΑΕ δεν έχει πει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ για το περίφημο προγραμματισμένο ραντεβού, το επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ αναφέρει εντελώς διαφορετικά πράγματα (τα οποία μάλιστα δεν διαψεύδονται αν είναι αναληθή, που δεν είναι) και συν τις άλλοις, ο Β’ Αντιπρόεδρός της, Αλέξης Αλεξίου, ξεκαθάρισε στην Επιτροπή Επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ενώπιον του Μάκη Γκαγκάτση, πως ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μηνάς Λυσάνδρου δεν πήγαν στην UEFA για να θέσουν θέμα ούτε για τον Λανουά και κατά συνέπεια και της ΚΕΔ, ούτε για τον πρόεδρο της ΕΠΟ.

ΥΓ: Η προθεσμία που είχε θέσει η ΠΑΕ ΑΕΚ σε ΚΕΔ και ΕΠΟ έχει περάσει εδώ και τέσσερις μέρες. Αναμένουμε λοιπόν με τεράστιο ενδιαφέρον – είτε με επίσημη ενημέρωση, είτε με διαρροή- τις επόμενες ενέργειες των «κιτρινόμαυρων» για το θέμα που προκλήθηκε και έγιναν εξαγγελίες.