Το νέο καλλιτεχνικό έργο «Les Etoffes de la Nativite» (Τα Υφάσματα της Γέννησης), που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο. Πολλοί πολίτες και οργανώσεις το χαρακτήρισαν «προσβολή στη χριστιανική κληρονομιά», καταγγέλλοντας την απομάκρυνση από την παραδοσιακή απεικόνιση της φάτνης.

Αντί για τη γνωστή ιερή σκηνή, η νέα φάτνη αποτελεί μια ημιδιαφανή εγκατάσταση, δημιουργημένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα υφάσματα. Το έργο υπογράφει η αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων των Βρυξελλών, Βικτόρια-Μαρία Γκέιερ, η οποία επιδίωξε να δώσει μια σύγχρονη και οικολογική διάσταση στην παράδοση.

Η ριζοσπαστική αλλαγή εντοπίζεται στις ίδιες τις μορφές της Γέννησης. Οι φιγούρες της Παναγίας, του Ιωσήφ, του Θείου Βρέφους και των υπόλοιπων προσώπων δεν διαθέτουν πρόσωπα. Αντί αυτών, οι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν ένα μωσαϊκό από υφάσματα σε αποχρώσεις του μπεζ και του καφέ.

Όπως εξήγησε η ομάδα σχεδιασμού, στόχος της επιλογής ήταν να εκφραστεί ένας «συμπεριληπτικός συνδυασμός όλων των τόνων δέρματος, ώστε ο καθένας να μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του». Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με τους δημιουργούς, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Παρά τις προθέσεις των καλλιτεχνών, η εγκατάσταση προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί σχολίασαν ότι η φιγούρα της Παναγίας θύμιζε μουσουλμάνα γυναίκα, λόγω του τρόπου που ήταν καλυμμένη, γεγονός που πυροδότησε περαιτέρω συζητήσεις για τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας και του σεβασμού στη θρησκευτική παράδοση.