Αντιδράσεις στην Τουρκία προκάλεσε βίντεο που δείχνει ομάδα Ελλήνων χορευτών να χορεύουν χασάπικο μπροστά από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Το περιστατικό, που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χορευτές, πιασμένοι από τους ώμους, εκτέλεσαν τον χορό «Στ’ άγια χώματα της Πόλης» του Στράτου Διονυσίου, σε ένα σημείο που θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικό. Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια από Έλληνες χρήστες, ωστόσο στην Τουρκία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σε δηλώσεις του, ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης της «Ακαδημίας Ζεϊμπέκικου Πετρόπουλος», ανέφερε: «Αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια βόλτα στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη, βρεθήκαμε έξω από την Αγιά Σοφιά και όπως ξέρουμε να κάνουμε καλά και το κάνουμε πάντα και παντού, όπου κι αν βρεθούμε, χορέψαμε έναν χορό».

Ωστόσο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως η SuperHaper, χαρακτήρισαν την πράξη «πρόκληση», γράφοντας: «Ελληνική χορευτική ομάδα προκαλεί χορεύοντας συρτάκι μπροστά από το Τζαμί της Αγίας Σοφίας, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Τουρκίας».

Ο κ. Πετρόπουλος απάντησε στις κατηγορίες, σημειώνοντας: «Στην Αγία Σοφία πίσω μας υπήρχε η τούρκικη σημαία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τη σβήσουμε. Δεν το κάναμε γιατί το ζητούμενό μας δεν ήταν να κάνουμε κάποια προβοκάτσια, όπως είπαν κάποιοι. Δίπλα μας ήταν η αστυνομία, δεν μας ενόχλησαν οι άνθρωποι».

Παράλληλα, ορισμένοι πιο μετριοπαθείς σχολιαστές στην Τουρκία υποστήριξαν ότι ένας χορός δεν μπορεί να προσβάλει την Αγία Σοφία, σε αντίθεση με τα βαρέως τύπου οχήματα που είχαν πρόσφατα εισέλθει στο εσωτερικό του μνημείου.