Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ, που κατέστρεψε συγκρότημα πολυκατοικιών την προηγούμενη εβδομάδα, ανήλθε σε τουλάχιστον 146 νεκρούς και ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο επικαιροποιημένος απολογισμός προέκυψε μετά την επιθεώρηση τριών ακόμη πύργων από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court, στην περιοχή Τάι Πο, από τις αστυνομικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Φαίνεται πως ξεκίνησε στα κατώτερα τμήματα του προστατευτικού διχτυού που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτηρίου, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την αποτροπή σκόνης και πτώσης αντικειμένων.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και στους υπόλοιπους πύργους, πιθανότατα λόγω του συνδυασμού του προστατευτικού διχτυού, των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού αντί μετάλλου στις σκαλωσιές – πρακτική συνηθισμένη στο Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για την πιο φονική πυρκαγιά σε κτήριο παγκοσμίως από το 1980, εξαιρουμένων εκείνων που σημειώθηκαν σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με στοιχεία της βάσης δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.