Σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό την προεδρία της Σιέρα Λεόνε, ο Αναπληρωτής Ύπατος Εκπρόσωπος για Θέματα Αφοπλισμού, Αντενέτζι Έμπο, ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα ελαφρά και μικρά όπλα (SALW).

Ο κ. Έμπο επισήμανε ότι, από την τελευταία ενημέρωση πριν από δύο χρόνια, έχει σημειωθεί πρόοδος στον έλεγχο των ελαφρών και μικρών όπλων. Παρά ταύτα, πάνω από ένα δισεκατομμύριο πυροβόλα εξακολουθούν να κυκλοφορούν παγκοσμίως, τροφοδοτώντας τη βία, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Προειδοποίησε ότι η κακή χρήση αυτών των όπλων οδηγεί σε αύξηση των θανάτων αμάχων και προκαλεί σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και να επαναπροσανατολίσουν τις στρατιωτικές δαπάνες προς την οικοδόμηση της ειρήνης και της βιώσιμης ασφάλειας.

Η τοποθέτηση της Ελλάδας

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγγελική Μπαλτά, τόνισε ότι η εκτροπή, η παράνομη διακίνηση και η κακή χρήση των ελαφρών και μικρών όπλων συνεχίζουν να προκαλούν βία, εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες. Όπως υπογράμμισε, οι πρακτικές αυτές υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η κ. Μπαλτά επεσήμανε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα κατά τον σχεδιασμό των εντολών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ. Παράλληλα, κάλεσε το Συμβούλιο να εξετάσει τον ρόλο αυτών των όπλων στις σοβαρές παραβιάσεις κατά των παιδιών, μέσω της Ομάδας Εργασίας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις (CAAC).

Κλείνοντας, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του «Οδικού Χάρτη Ελέγχου Ελαφρών και Μικρών Όπλων των Δυτικών Βαλκανίων», επισημαίνοντας τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας.