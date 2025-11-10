Μέσα στη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το πρωί της Δευτέρας τη Μεσσηνία και την Αρκαδία, ένας αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου έγινε ο «φύλακας άγγελος» μιας ετοιμόγεννης γυναίκας, η οποία βρέθηκε εγκλωβισμένη με το όχημά της στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο ύψος των Παραδεισίων.

Γύρω στις 08:20 το πρωί, την ώρα που έντονα καιρικά φαινόμενα και φερτά υλικά είχαν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία, πέντε οχήματα ακινητοποιήθηκαν – τρία στο ρεύμα προς Αθήνα και δύο προς Καλαμάτα.

Ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο της γυναίκας, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει.

Πράξη ανθρωπιάς

Χωρίς δισταγμό, αστυνομικός της Τροχαίας μετέφερε την ετοιμόγεννη με το υπηρεσιακό του όχημα, διασχίζοντας τα πλημμυρισμένα σημεία του δρόμου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου λίγη ώρα αργότερα γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, μαζί με τον αστυνομικό που τη μετέφερε, επισκέφθηκαν τη μητέρα στο νοσοκομείο για να της ευχηθούν για τη γέννηση του παιδιού της.

Μέσα στην κακοκαιρία και τις δυσκολίες στον δρόμο, η πράξη αυτή αποτέλεσε μια μικρή αλλά ουσιαστική στιγμή ανθρωπιάς.