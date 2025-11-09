Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη, ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Stoiximan Super League και περιμένει πλέον το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στάθηκε στην ανωτερότητα της ομάδας του, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχουν τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εμφάνιση του Νασιμέντο, τονίζοντας πως έμεινε ικανοποιημένος από τη συνεισφορά του.

Τι είπε ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού:

«Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήμασταν καλύτεροι, αλλά δεν ήμασταν καλοί στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων. Στο ξεκίνημα η Κηφισιά είχε μία πολύ καλή ευκαιρία και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δεχθήκαμε το γκολ. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».

Για τον Νασιμέντο:

«Μου αρέσει να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους και να αποδίδουν καλά. Θέλω να έχω πολλές επιλογές. Ο Νασιμέντο ήταν εκτός για καιρό και περίμενε την ευκαιρία του, την οποία εκμεταλλεύτηκε».