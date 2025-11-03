Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να επέμβουν σε ένα ατύχημα εκτροχιασμού τρένου κοντά στο Σαπ της Κάμπρια.

⚠️All lines are blocked north of Preston due to a derailed train between Penrith North Lakes and Oxenholme Lake District. Please do not attempt to travel north of Preston today. 🎟️Customers with tickets for journeys north of Preston dated 3 November will be able to use their… — Avanti West Coast (@AvantiWestCoast) November 3, 2025

Η σιδηροδρομική εταιρεία Avanti West Coast ανακοίνωσε ότι όλες οι γραμμές μπλοκαρίστηκαν μετά το ατύχημα, το οποίο συνέβη στη γραμμή μεταξύ των σταθμών Penrith και Oxenholme.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε: «Λόγω εκτροχιασμού τρένου μεταξύ Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, όλες οι γραμμές είναι μπλοκαρισμένες. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους πελάτες να μην ταξιδέψουν βόρεια του Preston σήμερα».

Εκπρόσωπος της North West Ambulance: «Μετά από αναφορές για εκτροχιασμό τρένου κοντά στο Shap στην Cumbria, η υπηρεσία έστειλε πόρους στον τόπο του συμβάντος. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με άλλα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης».

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται το συντομότερο δυνατόν».

Πηγή: Indepedent