Συναγερμός έχει σημάνει στην Βαρκελώνη λόγω καταρρακτώδους βροχής λίγα μόλις 24ωρα μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια.

Ήδη οι δρόμοι της Βαρκελώνης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας έχει ήδη θέσει το επίπεδο συναγερμού στη Βαρκελώνη στο κόκκινο. Ήδη η καταλανική κυβέρνηση έχει στείλει νέα προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών λόγω των έντονων φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Aena εξέτρεψε 15 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης τη Δευτέρα το πρωί λόγω καταιγίδας που έπληξε την περιοχή. Τα δρομολόγια του προαστιακού της Καταλονίας ακυρώθηκαν, δρόμοι έχουν κλείσει προληπτικά και τα σχολεία επίσης σήμερα είναι κλειστά.

Οι αρχές περιμένουν στην ακτογραμμή της Βαρκελώνης 180 χιλιοστά βροχής.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αναστέλλει την κυκλοφορία όλων των προαστιακών τρένων στη βορειοανατολική Καταλονία, μια περιοχή με 8 εκατομμύρια κατοίκους, κατόπιν αιτήματος των αξιωματούχων πολιτικής προστασίας.

Τα μαθήματα ακυρώθηκαν στην Ταραγόνα, μια πόλη στη νότια Καταλονία, περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ της Βαρκελώνης και της Βαλένθια, αφού εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για βροχές.

🔴❗️RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain! This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain.

🇪🇸 | Flood in Spain that continued for days, led to the death of 210 people so far

🔸floods and heavy rains have reached the city of Barcelona#Flood #Spain

