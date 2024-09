Επιστροφή στη Βαρκελώνη για τον Ντάνι Όλμο που έμεινε εκτός αποστολής για το αποψινό παιχνίδι με την Ελβετία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League (21:45).

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπαρτσελόνα δέχτηκε ένα σκληρό χτύπημα στην τελευταία αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης απέναντι στη Σερβία, με αποτέλεσμα να βγει εκτός λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα.

Οι άνθρωποι της Ισπανίας, σε συνεννόηση με την Μπαρτσελόνα, αποφάσισαν να αφήσουν τον 26χρονο μεσοεπιθετικό εκτός για την αναμέτρηση με τους Ελβετούς, προκειμένου να τον προφυλάξουν ενόψει της επανέναρξης των υποχρεώσεων των Καταλανών στη La Liga.

Ο Όλμο αναμένεται να επιστρέψει στη Βαρκελώνη μέσα στις επόμενες ώρες ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του. Ωστόσο, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός, καθώς ο Ισπανός αναμένεται να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι των «μπλαουγκράνα», κόντρα στη Χιρόνα (15/9,17:15).

