Φοιτητές στο Κολέγιο Τρίνιτι του Δουβλίνου, που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, έστησαν έναν καταυλισμό που ανάγκασε τη διοίκηση του πανεπιστημίου να περιορίσει την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη και να κλείσει την έκθεση του Βιβλίου του Κελς, ενός από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας.

Ο καταυλισμός στήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού η ένωση των φοιτητών ανέφερε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο 214.000 ευρώ από το πανεπιστήμιο για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη, λόγω των κινητοποιήσεων που έγιναν τους τελευταίους μήνες και δεν αφορούσαν αποκλειστικά τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Λάζλο Μολνάρφια, ανάρτησε μια φωτογραφία που δείχνει πάγκους στοιβαγμένους μπροστά στην είσοδο του κτιρίου όπου εκτίθεται το Βιβλίο του Κελς. Τα χειρόγραφα αυτά χρονολογούνται από το 800 μ.Χ. και είναι έργο Κελτών μοναχών.

Book of Kells tourism generates income that finances the student hardship fund. The Student Union has already been fined a fifth of its income for blocking access before. This obsession with Israel is harming students directly. These ppl should be removed from power. pic.twitter.com/l6lvCm9VmQ

— Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) May 4, 2024